墾丁重機辣妹香爆！一踮腳「蜜桃翹起來」　本尊竟然現身了

▲重機辣妹超吸睛。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）

網搜小組／鄺郁庭報導

比基尼辣妹往往能成為鏡頭焦點，騎在重機上的妹子更是性感又帥氣！就有網友在臉書「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」轉PO兩張照片，只見有兩位辣妹騎著重機上路，其中一人大秀美背，另一人只穿比基尼，讓網友直呼好香，「謝謝你們帶來台灣最美麗的畫面！」

該位網友貼出照片，可以看到當時兩人都撐著車身、踮腳踩地，似乎是在車陣中等待。騎著綠色重機的辣妹雖然穿著長褲，但上半身的紅色比基尼讓美背一覽無遺，相當亮眼；更引人注意的是另一位妹子，直接穿著比基尼就騎在她的紅色重機上，好身材超吸睛，還因為微趴上身、踮腳施力，蜜桃曲線完全藏不住。

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照片一出，許多人忍不住讚嘆，「真香警告」、「好美的風景」、「這個夏天真的很熱。」還有眼尖網友認出這是在墾丁，辣妹應該是參加昨（20）日知名車商舉辦的大會師。另外，也有人深怕辣妹曬傷或燙傷，「我1000CC穿短褲差點燙傷，600以下可能OK，現在比較少穿了，盡量長褲。」

沒想到，貼文釣出比基尼妹親現身，笑曝自己沒有被曬傷，「感謝樓上各位指教！只是從墾丁大會師福華飯店騎去南灣玩水，也不到10分鐘，腿不至於被煮熟」，並說她只是傍晚時間去附近泡個海水而已，心想人就在墾丁了，所以才直接穿比基尼，只是交通工具換成重機，請大家不用擔心。

▼比基尼妹在重機圈其實頗有人氣。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心）