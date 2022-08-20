這天後雨變多！下週「颱風侵台」機率曝　成史上最晚發警報的一年

▲菲律賓東方海面上有一低壓正在北上，但氣象局坦言，該系統成颱且侵台機率低。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓發威，明日到週二嚴防極端高溫，局部地區可能有37度以上高溫。週三後須留意菲律賓東方海面上的低壓所帶來的影響，屆時降雨可能增多，低壓也有望增強為熱帶性低氣壓或颱風，不過中央氣象局坦言，熱帶系統侵襲台灣的機率不高，今年很可能成為有記錄以來「最晚發布颱風警報」的一年。

氣象局預報員陳伊秀表示，今日到週二持續受到太平洋高壓及華中暖空氣影響，天氣特別炎熱，可能出現37度以上極端高溫，明後天水氣特別少，午後降雨情況也會縮減。

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▲明日天氣炎熱，氣象局發布高溫資訊，亮紅燈的縣市可能出現38度高溫、橘燈及黃燈則為36度。（圖／氣象局）

週三後留意菲律賓東方低壓的影響，熱帶系統可能往台灣東北方移動，南台灣水氣增加，南部、東南部降雨機率提高，有局部短暫陣雨，其他地區仍是多雲到晴且有午後雷雨。

週四到週六間熱帶系統移動到琉球群島附近，台灣風場轉以西南風為主，中南部整天有局部短暫陣雨，北部、東半部雲量稍微增加，仍以午後雷陣雨為主。

陳伊秀指出，熱帶系統路徑不確定性仍大，是否增強為颱風、影響台灣等都還無法確定，北上過程中，大氣條件也不太有利於它發展，有可能併入日本附近鋒面中，成颱且侵台的機率並不高，若本月30日前沒有發布颱風警報，今年就將是64年以來最晚發布颱風警報的一年。