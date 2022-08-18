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史上最晚警報？「對流爆發」颱風雛形誕生　預報向西走：台灣在射程

▲▼颱風。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits、翻攝NOAA）

▲太平洋上有一個熱帶擾動發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits） 

記者許力方／台北報導

今年恐創「最晚首發颱風警報」紀錄！天氣風險公司指出，位在關島的熱帶擾動對流爆發，後續增強為熱帶低壓的機會高，且還有進一步發展的空間，未來動向將逐漸靠近菲律賓東北方，是否會成為今年最接近台灣的颱風？拭目以待。災害預報士賈新興則指出，根據歐洲預報，此熱帶低壓生成機率越來越低，因環境差，成颱機率也偏低。

天氣風險公司今（18日）晚觀察指出，日前慢慢通過關島的熱帶擾動93W，如今終於隨著高空福散條件好轉、風切變小，對流越來越旺盛，且目前已經可以說是「對流爆發」的程度，其旋轉中心附近的對流爆發是有利增強的現象，後續增強為熱帶低壓的機會高，而且還有進一步發展的空間。

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預計接下來93W將沿著太平洋高壓邊緣移動，並於21日（周日）逐漸來到菲律賓東方或東北方海面，目前模式預報上還是有往北接近台灣或朝巴士海峽移動的分歧，「究竟最後會不會成為今年最接近台灣的颱風，讓我們…拭目以待。」

▼預報路徑顯示，93W未來可能逼近台灣。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲▼颱風。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲▼颱風。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits）

賈新興分析，根據歐洲系集模式預測，菲律賓附近海面的環境真的很差，今天資料預測，20日時熱帶低壓成颱的機率只剩四、五成，昨天還有八成，可見它發展成颱風的機會偏低，不過當熱帶低壓通過台灣附近時，會帶來水氣，24日（下周三）起將轉有雨，台中以南、花東25日（下周四）起有陣雨，西半部26日（下周五）起有午後局部短暫雷陣雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則表示，低壓93W已經成形，若沒有意外，就是下周的低壓系統雛形，依照歐洲、美國模式預報圖可見，比較能確定的是，未來低壓將受太平洋高壓導引，大方向往西北西至西北的機率最高，也就是「台灣至呂宋」都算在射程範圍內，最接近台灣時間點落在24至25日，至於有多近、強度如何還很難說。

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