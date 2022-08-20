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熱帶系統2路徑「對台影響」出爐！這1走法降雨將明顯增多

▲氣象專家分析熱帶系統二種走向對台灣的影響。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

▲氣象專家分析熱帶系統二種走向對台灣的影響。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

台灣東南邊有一個熱帶擾動93W正在發展中，氣象專家吳聖宇表示，93W下週二來到呂宋島東北方近海，可能移動路徑有兩條，分別為往台灣東北方及西南方移動。若往台灣東北方移動，對天氣影響較大，不過強度發展空間較小。若往台灣西南方移動，影響台灣時間較短，強度發展則較大。

吳聖宇在臉書專頁分析93W走向，他表示，目前93W的結構仍不是很好，低層環流中心明顯外露，這種現象短期間內不易改善，強度增強緩慢，有機會先發展為熱帶性低氣壓，93W會先隨著太平洋高壓的增強西伸而逐漸往西移動，下週二來到呂宋島東北方近海。

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▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲週末兩天高溫炎熱。（圖／記者劉亮亨攝）

93W第一種走向為往台灣東北方移動，此路徑對台灣影響較大，降雨增多的情況也比較明顯，不穩定天氣的時間會持續比較長一些。不過93W北上過程可能強度逐漸減弱，趨向琉球群島途中也許就會減弱消散。

第二種走向為往台灣西南方移動，速度較快，影響台灣的時間較短，影響程度也較小，迎風面東半部降雨增加較明顯，西半部則是仍以午後雷雨為主。往西走的話受到垂直風切感擾破壞的程度較小，甚至進入南海後會接上西南季風，強度發展的空間較大。

吳聖宇表示，兩種路線都有一定的可能性。另週末兩天因為太平洋高壓增強的關係，午後雷雨明顯減少，集中在山區為主，平地降雨機會不高，各地溫度偏高，週日更熱，各地高溫可到34到36度，局部地區有37度甚至38度以上高溫發生的機會。

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