快訊／午後雷雨開轟！9縣市大雨特報　防雷擊強陣風

台灣東南邊有一個熱帶擾動93W正在發展中，氣象專家吳聖宇表示，93W下週二來到呂宋島東北方近海，可能移動路徑有兩條，分別為往台灣東北方及西南方移動。若往台灣東北方移動，對天氣影響較大，不過強度發展空間較小。若往台灣西南方移動，影響台灣時間較短，強度發展則較大。