快訊／午後雷雨開轟！9縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）
記者李宜秦／台北報導
受到午後熱對流影響，部分縣市出現午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出留意天氣變化。
氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２０）日南投、雲林至臺南地區及新竹、苗栗、臺中、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
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大雨特報：新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區
▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）
▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者屠惠剛攝）
記者李宜秦／台北報導
受到午後熱對流影響，部分縣市出現午後雷陣雨，中央氣象局發布大雨特報，提醒民眾外出留意天氣變化。
氣象局表示，午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今（２０）日南投、雲林至臺南地區及新竹、苗栗、臺中、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
大雨特報：新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市山區
▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）
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