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明天5縣市酷熱最高溫飆破38度　熱帶系統發展「轉彎」！最新路徑曝

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲週六依舊是高溫炎熱天氣 。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(8/20)天氣依舊高溫炎熱，氣象局對5縣市發布高溫警示，花蓮上看38度，午後仍有陣雨，但雨勢將變小，下週溫度會更熱，下週二前都是嚴酷高溫；下週三後將變天，水氣增帶來降雨。下周菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，氣象局表示，路徑預測出現變化，偏向北轉往日本移動，對台灣將無直接影響。

天氣高溫炎熱，氣象局表示，明日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫機率。台東縣地區為橙色燈號，會出現38度極端高溫；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市及新北市盆地為黃色燈號，高溫也上看36度。

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▲▼氣象局週六將有5縣市亮高溫燈號。（圖／氣象局）

▲週六將有5縣市亮高溫燈號。（圖／氣象局）

氣象局預報員黃恩宏表示，台灣位於太平洋高壓邊緣，明天(8/20)天氣跟今天類似，水氣減少，清晨西半部有零星降雨，雨勢小且時間短，白天高溫炎熱，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區雨勢較大。

溫度部分，黃恩宏說明，明天天氣依舊偏熱，高溫33度到35度，大台北、東半部有36度高溫機會，花東高溫38度，下週日到下週二，太平洋高壓影響比較明顯，天氣會更熱，北部、東半部高溫37度，有些會到38度到39度，午後陣雨也會縮小，靠山區降雨比較局部和短暫。

下週三(8/24)過後將變天，黃恩宏指出，下週三過後天氣將出現轉變，下週四、下週五(8/25~8/26)後台灣環境轉西南風，水氣變多，下週三各地多雲到晴，高溫沒這麼熱，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼氣象局預測溫度。（圖／氣象局提供）

▲氣象局預測未來一週溫度。（圖／氣象局提供）

至於下週菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，黃恩宏分析，目前菲律賓東方外海有很大團雲簇，目前發展預報比較慢，要看下週，強度部分比較弱一點，發展成熱帶低氣壓機率比較高，颱風機率偏低，過往預測路徑往台灣巴士海峽，最新預測路徑偏向琉球北轉往日本，對台灣沒有直接影響，但會有間接影響，環境轉西南風帶來降雨，但目前低壓發展還有不確定性，強度和路徑還要再觀察。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，菲律賓海面熱帶擾動還在整合中，前方的環境尚可，但太平洋高氣壓籠罩讓環境過於乾燥，可能三不五時就會吸到乾空氣，發展上可能處處受限，雖然有成為熱帶低壓或輕度颱風，但強度可能也相當普(貧)通(弱)，路徑方面，預報還在修正變動中，對天氣影響大不同，還要再等一下。

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