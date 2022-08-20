　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平將踏出國門！最快9月和普丁會面　11月G20峰會與拜登同台

▲▼中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平自2020年新冠肺炎疫情爆發後，就未曾出國訪問，如今有消息傳出，他和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）皆會出席11月在印尼舉辦的G20峰會，兩人更有可能在9月就先在中亞會面。另外，曾多次呼籲將俄國從G20除名的美國總統拜登，也可能在峰會上與普丁同台。

根據《路透社》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）透露，習近平和普丁都會出席11月在峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。此外，美國總統拜登預料會參加峰會，先前就有消息指出，拜習可能會利用參與G20的機會，另外與習近平舉行面對面會談。

佐科威也向非G20成員國的烏克蘭發出邀請，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尚未鬆口親自出席，但至少將以視訊形式與會。在烏俄戰爭爆發後，拜登多次呼籲把俄羅斯從G20中除名，美方甚至施壓印尼希望將普丁從峰會邀請名單中排除，儘管白宮尚未公開美國參與細節，但這次G20峰會拜登很可能會和普丁同台。

新冠肺炎疫情爆發後，習近平從2020年初就未踏出國門，除了幾乎確定出席的G20峰會外，《華爾街日報》引述知情人士消息指出，習近平可能會出席9月15、16日在中亞國家烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的年度上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization）峰會，並與普丁在當地進行會談。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
快訊／今增36死！　本土+21925
快訊／余苑綺簽「放棄急救書」！　余天淚帶4歲孫女急探視
余苑綺「4歲女想買1東西」救媽媽！　余祥銓淚崩
快訊／艾成訃聞曝光！　王瞳「冠夫姓」告白
快訊／Bump指控沒做事　吳釗燮首拋3點回應
最正啦啦隊是誰？　粉絲點名「樂天」的她：剃平頭都贏
羅力引退哽咽了！　曝「最大遺憾」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她在家遭槍斃！智慧手錶驚揭「外遇夫狠殺正宮」　全因小三快生了

他睡覺夢見切肉情景　醒來驚覺「割破自己睾丸」握著流血下體求醫

黃石公園驚見「人腳」漂溫泉水面！　上面還套著一隻鞋

克里米亞基地被轟！俄黑海艦隊逾半戰機無法升空　戰事陷入停頓

號召暗殺韓國總統尹錫悅、文在寅！他製造燃燒彈威脅　下場出爐

習近平將踏出國門！最快9月和普丁會面　11月G20峰會與拜登同台

海邊驚見「肢解女屍」只剩斷腿臀部　日本OL慘死12年仍懸案未解

菲律賓人也被「賣豬仔」！4人受困柬埔寨賭場　使館緊急求助警方

南北韓軍費相差懸殊！北韓軍費開支僅占南韓的25%

華人市場騙不下去！人蛇改拼國際化　瞄準「英文豬仔」這幾國慘了

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

男想追夢！友無條件支持　聽借100萬打槍：有條件了

吳磊趙露思「隔空牽起少商弦」　見疑商虐心...同款哭哭表情包

開進地下室突猛撞牆壁　車頭變形！駕駛送醫亡

口罩弟拿麥試音展歌喉 滄傷嗓熱唱《無言花》

她在家遭槍斃！智慧手錶驚揭「外遇夫狠殺正宮」　全因小三快生了

他睡覺夢見切肉情景　醒來驚覺「割破自己睾丸」握著流血下體求醫

黃石公園驚見「人腳」漂溫泉水面！　上面還套著一隻鞋

克里米亞基地被轟！俄黑海艦隊逾半戰機無法升空　戰事陷入停頓

號召暗殺韓國總統尹錫悅、文在寅！他製造燃燒彈威脅　下場出爐

習近平將踏出國門！最快9月和普丁會面　11月G20峰會與拜登同台

海邊驚見「肢解女屍」只剩斷腿臀部　日本OL慘死12年仍懸案未解

菲律賓人也被「賣豬仔」！4人受困柬埔寨賭場　使館緊急求助警方

南北韓軍費相差懸殊！北韓軍費開支僅占南韓的25%

華人市場騙不下去！人蛇改拼國際化　瞄準「英文豬仔」這幾國慘了

快訊／本土+21925！縣市分布曝光「新北市破4千最多」

115.5萬起！KIA「插電Sportage」美售價公布　純電可跑54.7KM

快訊／今增36死！　本土+21925、境外+236

「3年後再買房」鄉民預言房價將腰斬　專家直言：不可能

「協尋當年的蔡英文」　柯文哲批《數位中介服務法》：背離民主價值

林心如罕見動怒！「誇張耶」亮5截圖自清：這麼有空怎不好好找個事做

柬埔寨救人「藍綠搶業績」　沈富雄8字揭角力現況

快訊／余苑綺簽了放棄急救書！余天悲慟證實　淚帶4歲孫女急探視

《PRODUCE 101》26歲男星闖女友家揮刀恐嚇　韓網曝真名：是9人團

中國經濟想超車美國？　美前財長不看好：中國面臨「四大危機」

南投浮屍送殯儀館「腳突然抖動10多下」　員工嚇傻狂打119

國際熱門新聞

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

鱷魚「拖浮屍」游過公園目擊者瘋傳

柬埔寨內政部長：已逮數名人蛇集團嫌犯

女曾在台積電上班　自願詐騙仍遭賣

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

芬蘭美女總理被疑吸毒　主動接受藥檢

27歲鮮肉約炮「愛上74歲嬤」決定娶回家

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

印度「番茄流感」傳已奪58童命

女被3男性侵　好友設局拐騙還全程觀看

美：對烏克蘭新增7.75億美元軍援

胸部「左A右D」...正妹被嘲笑20年

避經濟崩盤未示警俄將入侵　澤倫斯基引發撻伐

更多熱門

相關新聞

4菲公民被「賣豬仔」！受困柬埔寨賭場

4菲公民被「賣豬仔」！受困柬埔寨賭場

國人誤入海外打工陷阱案件頻傳，菲律賓也傳出有民眾受騙，菲國駐柬大使館求助柬埔寨警方，希望救出4名受困國公省南部七星海（Dara Sakor）長灣娛樂場（Long Bay Casino），被迫從事電信詐騙的菲國公民。

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

柬埔寨內政部長：已逮數名人蛇集團嫌犯

柬埔寨內政部長：已逮數名人蛇集團嫌犯

台旅客持落地簽訪泰　延長為30天

台旅客持落地簽訪泰　延長為30天

印度「番茄流感」傳已奪58童命

印度「番茄流感」傳已奪58童命

關鍵字：

普丁拜登習近平G20佐科威印尼東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺吃蔬果不菸酒「罹癌主因曝」！8年侵蝕4器官

她脖子黑慘！血糖飆破400　醫一聽菜單：快暈倒了

手機藏大量賣淫紀錄！大三正妹「全校面前」認了

下面痛到掰咖！醫一戳猛噴30c.c.膿漿　她：男友喜歡用嘴

中壢獨居女住家亡　愛貓伴屍3周

直播妹掀背心「忘了沒穿」　見雙球崩潰了

鄭家純錄《小明星》穿超辣！

汐止山區見「黑猩猩」走出樹叢！祕境地點曝

「KK園區」頭目曾在台北101開公司　台籍夥伴

共軍軍演！他喊「中國要從台撤僑了」下場出爐

王浩宇再砲廖老大飲料！加盟主回應了

艾成追思會訃聞曝光！王瞳「本名冠夫姓」告白最深愛意

人蛇集團小組長就是他！　混入「柬詐被害者」返台被認出收押

柬埔寨黑幫付贖金「白目2台人跳車落跑」　原因氣炸

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！
比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

比莉降肉南港公園嗨跳廣場舞　周湯豪當小編隨身跟拍

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

潘瑋柏：我瘦了沒！嗨唱《反轉地球》　吳克群《為你寫詩》回憶殺..合力奪1位

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

月經前讓女友吃冰的下場　就不會痛咩→你要阻止啊

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

妹子隨機請路人講評舞蹈　阿伯給7分：熟練點會更好

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面