最正啦啦隊女神是誰？粉絲點名「樂天女孩」的她：剃平頭都贏

▲峮峮。（圖／翻攝自Facebook／峮峮-吳函峮）

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊可說是球場上的一大「嬌」點，女神成員們都是面容姣好、笑容甜美，賣力應援的模樣更是圈粉無數。近日就有網友發起討論，有些人球賽看一看，就不自覺被啦啦隊吸走了目光，大家心目中最正的啦啦隊成員是誰？貼文曝光後，也吸引底下網友熱烈討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「目前台灣職棒啦啦隊員，最頂的是哪位」為題發文，提到有些人去球場關心的不是職棒打得怎麼樣，而是關心啦啦隊跳得多精彩，大家心目中最美、最喜歡的女神成員是哪一位呢？

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▲陳怡叡Yuri。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

貼文一出，被最多網友點名的就是「樂天女孩」陳怡叡Yuri，「Yuri我婆」、「問就是Yuri」、「Yuri還是頂」、「青菜蘿蔔各有所好，不過Yuri還是公認很優」、「Yuri剃平頭都贏好嗎」。

▲慈妹。（圖／翻攝自Instagram／_joyceee037）

除了Yuri之外，慈妹、林襄、峮峮也有不少支持者，「問94林襄、峮峮、慈妹」、「Yuri、慈妹、林襄，中職三本柱」、「林襄太大了」、「林襄，最近根本賺翻了」、「肯定是峮峮」、「山君可愛」、「還是山君」、「自然選峮峮」。

▲林襄。（圖／翻攝自Facebook／林襄Mizuki）

另外也有些網友回應，「我最愛是畇二」、「這題太難了，放棄作答」、「十元最可愛」、「個性的話，感覺籃籃頂啊，穎樂感覺也不錯」、「希希可兼任主播超強！還有短今、峮峮、Peggy、貴貴」、「當然是我婆倪暄Eli」。還有不少網友點名「味全龍」的唯一男性成員「小螞蟻」表示，「絕對是小螞蟻」、「問就是小螞蟻」。

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