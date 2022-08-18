PTT：若被納入中介法指定線上平台　等於要我們關站

▲NCC日前公布數位中介服務法草案，PTT表示，若批踢踢被納為指定線上平台服務提供者，「跟命令我們關站相去不遠」。（示意圖／ETtoday新聞雲）

文／中央社

NCC日前公布數位中介服務法草案，網路論壇批踢踢表示，草案要求的特別義務應該適用在大型商業平台，如果用在批踢踢根本做不到，若被納為指定線上平台服務提供者，「跟命令我們關站相去不遠」。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行數位中介服務法（中介法）第3場公開說明會，主要邀請資訊儲存服務及線上平台服務業者與公協會。

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草案規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等。

批踢踢實業坊（PTT BBS）法務部顧問許哲仁指出，批踢踢很關注是否會被納管，草案看起來是針對公司法人，商業服務應該是基本條件，但是部分條文寫到「要在我國設有商業據點」、另一項寫「跟我國有實質關聯」，批踢踢作為非營利組織到底是否會被納管，目前看來並不清楚。

許哲仁指出，批踢踢使用人數距離230萬人還有一段距離，草案要求的特別義務應該適用在大的商業平台，如果用在批踢踢根本做不到，若批踢踢被納為指定線上平台服務提供者，「跟命令我們關站相去不遠」。

許哲仁表示，網路世界什麼人都有，PTT就是要保障言論內容，但是想善盡社會責任的想法卻也被法令限制。第27條對於使用者反覆提供明顯違法內容，規定平台應該處理，但是平台對使用者的處理程序卻寫死，平台要先給警告、若沒改善才能訂合理期間暫停服務。

NCC綜合規劃處科長劉佳琪表示，相關草案設計上並沒有特別考慮營利或是不營利性質，歐盟的方向上是規範「線上守門人」，因為守門人接受各方資訊、傳遞給更多人，當然會有一定社會問責。針對PTT提到想要盡更多社會責任卻被第27條限制的說法，會再看看之後如何調整。

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