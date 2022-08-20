吳斯懷點名17人說清楚！　轟蔡英文「換了位置腦袋也換了」

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案引發民眾反彈，國民黨立委吳斯懷20日點名，2013年曾與蔡英文共同反對《電信法第九條》的17位前、現任立委，要求他們站出來說清楚對「捍衛言論自由」立場，再繼續努力推動《數位中介服務法》，更痛批「不要把人民當傻瓜，更不要輕忽年輕人對網路言論自由的重視，難道換了位置腦袋也換了？」

吳斯懷指出，蔡英文2013年6月17日在臉書發文反對《電信法第9條》，她認為使用網路發表意見、接受資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪。政府接二連三的試圖限制人民網路活動的舉措，已經引起社會相當的疑懼，擔心政府正一步步的剝奪人民的自由，基於對於民主自由的信念，基於對於這個國家發展的多元永續，她反對這項剝奪人民基本權利的立法。

吳斯懷補充，2013年10月23日立法院議案時，民進黨立委劉建國曾提案之關係文書《即使是謠言亦應受到言論自由之保護》，連署人包括林佳龍、蔡其昌、黃偉哲、高志鵬、尤美女、趙天麟、潘孟安、吳宜臻、李昆澤、管碧玲、李俊邑、姚文智、段宜康、陳其邁、陳歐柏、蕭美琴，要求當時的17位立委站出來說清楚對「捍衛言論自由」立場，再繼續努力推動《數位中介服務法》。

「難道換了位置腦袋也換了？」吳斯懷質疑，「民主可貴在於容納異見」與「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你表達的權利」都是民進黨當年掛在嘴邊的口號，籲民進黨不要把人民當傻瓜，更不要輕忽年輕人對網路言論自由的重視。