中介法惹議！柯志恩「反對惡法」　嗆：號稱自由國家是奇恥大辱

▲柯志恩批《數位中介法》是惡法。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，將納管Dcard、YouTube、臉書等平台，引發限制言論自由質疑，行政院長蘇貞昌昨(19日)定調修法先踩剎車。國民黨高雄市長參選人柯志恩表態，「強烈反對惡法」，認為這對號稱民主自由、人民自由的國家而言，真是奇恥大辱。

國民黨高雄市長參選人柯志恩，20日上午到梓官區參加提名同志介紹會，針對近日《數位中介服務法》鬧得沸沸揚揚，她表示，「公開強烈反對這種惡法」，她也呼籲，曾在2013年簽署保護言論自由提案的立法委員，都應該站出來。

柯志恩批評，「當初你是如何維護言論自由，而今天面對這樣的惡法，你們卻不吭一句，最重要的是，此法第18條竟是告訴大家，如果有任何網路上的言論，中央主管單位竟然可以涉入審查」。她認為，這對號稱民主自由、人民自由的國家而言，真是奇恥大辱。

柯志恩強調，雖然目前蘇院長已經延遲公聽會，「但是2013年和2022年，同樣這批人，難道換了位置就換了腦袋嗎？」她重申，這是一個惡法，也呼籲所有民進黨委員，當初講的信誓旦旦，應該有勇氣站出來反對惡法。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前舉行《數位中介服務法》草案第3場公開說明會，草案規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等。

由於此草案恐箝制網路言論自由，已引起反彈。對此，行政院長蘇貞昌昨(19日)表示，如果在實務面、操作面還有不及，或者需要再溝通的部分，都請相關部會要積極溝通，而要等到相關能夠做到大家都能夠接受，才來繼續進行。