中介法惹民怨！9年前迴力鏢被搜出　總統蔡英文赴彰化說話了

記者唐詠絮／彰化報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》（數位中介法）草案，引起網路炸鍋反彈，行政院長蘇貞昌定調急踩剎車，而總統蔡英文今天到彰化，首度到彰化為民進黨縣長參選人黃秀芳站台，被媒體問起中介法是否要喊卡中止，只說了2字「謝謝」。

▲總統蔡英文到彰化埔心鄉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲維安升級要見總統得有3道防線。（圖／記者唐詠絮攝）

今天總統蔡英文到彰化，為彰化隊長黃秀芳站台，首站到埔心鄉武聖宮，湧入上千名鄉親到達，為了總統安全，國安人員及警方為在廟門前搭起長桌，要進到廣場的民眾皆必須通過「掏出身上口袋的東西」、2道人身安檢，通過後才可進入，警方也派出165名警力維安。



由於NCC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場，會中批判《中介法》針對言論自由規定，讓業者無所適從。

▲婦人也全掏出口袋一大疊鈔票。（圖／記者唐詠絮攝）

總統在致詞中細數前縣長魏明谷要將彰化建設為「風光大縣」也要鄉親力挺黃秀芳，黃秀芳也承諾將社福補助「369」繼續延續下去，對「中介法」沒有多做說明，會後媒體大聲問到「總統，中介法有沒有要中止」，蔡英文只說了一聲「謝謝」，並向鄉親揮揮手，一行人隨即大步離去，在埔心鄉行程後，總統蔡英文趕往彰化市陽明公園參加黃秀芳舉辦的親子活動、接著12點05分到元清觀參香。