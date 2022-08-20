金門選委會發布年底五合一選舉公告　應選鄉鎮代表47人

▲今年地方公職人員選舉將於11月26日舉行，金門縣選舉委員會也發出選舉公告。（圖／翻攝金門縣政府官網）

記者郭玗潔／金門報導

今年地方公職人員選舉將於11月26日舉行，金門縣選舉委員會也發出公告，內容包含選舉種類、應選名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。其中投票時間為上午8時至下午4時，投票地點為金門縣各鄉(鎮)投票所。

金門縣年底舉行五合一選舉，分別為金門縣第8屆縣長選舉、金門縣議會第8屆議員選舉、第13屆(烏坵鄉第11屆)鄉(鎮)長選舉、第13屆（烏坵鄉第11屆）鄉(鎮)民代表選舉、第13屆（烏坵鄉第11屆）村(里)長選舉，金門選委會也於18日發出公告，內容包括選舉種類、應選名額、選舉區之劃分、投票日期、投票起、止時間及競選經費最高金額。公告表示，11月26日投票日當天，投票時間為上午8時至下午4時，地點為金門縣各鄉(鎮)投票所。

另外，在鄉（鎮）民代表應選名額部分，金城鎮應選名額11名（其中應有婦女當選名額2名），金湖鎮應選名額9名（其中應有婦女當選名額2名），金沙鎮應選名額8名（其中應有婦女當選名額2名），金寧鄉應選名額9名（其中應有婦女當選名額2名），烈嶼鄉應選名額7名（其中應有婦女當選名額1名），烏坵鄉應選名額3名。