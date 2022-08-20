出獄5天偷2店...得手5萬6　催淚原因曝光：幫兒子籌學費

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在8月中旬發生2起竊盜案件，其中早餐店被偷走6千多元，另一家美髮店則遭竊5萬元，警方循線追查嫌犯到案，嫌犯向警方供稱，因為剛出獄沒有工作，為了幫即將開學的國三兒子籌措學費，所以才鋌而走險。

警方調查，45歲的何姓男子平時住在桃園中壢一帶，11日出獄後竟然在13日凌晨時分，騎車到台北市中山區南京東路三段的一家早餐店，偷走店內6千點元的現金。

▲出獄男為了替兒子籌措學費，連續在北市犯下多起竊盜案。（圖／記者邱中岳翻攝）

何16日凌晨時分，又再度潛入中山區遼寧街一家美髮店偷走5萬元現金，店家發現後報警處理，警方立刻介入調查，鎖定45歲的何姓男子涉案。

警方在16日前往桃園中壢一帶逮人，並將人帶回派出所偵訊，何姓男子坦承犯行，警方訊後也依竊盜罪嫌將人移送地檢署偵辦，何姓男子坦承，因為剛出獄沒有工作，才決定鋌而走險。

▲他為了籌學費，竟鋌而走險連偷理髮店、早餐店，共計得手5萬6千多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

何姓男子私下表示，因為8月11日出獄後返家，獲悉準備升國三的15歲兒子，因開學在即要繳交學費，因為剛出獄找不到工作，為了替兒子籌措學費才決定「幹一票」，沒想到因此被捕。