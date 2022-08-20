七美帽爆紅！當地也搶不到　限量免費贈...澎湖人敲碗：超想要

記者陳洋、林冠吟／澎湖報導

澎湖七美鄉公所近日發行的帽子竟成新亮點！七美鄉公所委託廠商設計帽子，帽子設計理念簡單明瞭，並無相關圖示，僅有7個「美」以代表七美，照片一出還未上市就先引起轟動，讓不少民眾眼睛一亮，表示希望可以拿到這頂足夠代表七美的帽子。

▲新款「七美帽」引發關注。（圖／記者陳洋翻攝）



從照片中可以看見，七美帽除有印上當地著名景點雙心石滬做為代表之外，還有一款新七美帽上卻僅出現7個「美」字，完全沒有多餘的修飾與圖案，意象簡單明瞭，讓人瞬間與七美產生連結。不過「七美報報」的粉專小編在看到這樣的設計後，起初還相當緊張，連忙私訊業者「老闆！怎麼辦喇！鄉長居然真的說要做這款啦！」還透露鄉長很興奮，三不五時就來詢問帽子出貨進度，讓業者看了瞬間笑翻。

▲新款「七美帽」引發關注。（圖／翻攝自Facebook／地圖製造 MakeWorld.tw）



未上市即轟動的七美帽，到底要怎麼拿？七美鄉鄉長呂啟俊表示，這款七美帽為「2022七美璀璨星空音樂晚會」的限量紀念品，民眾只要參加8月27日（六）晚上7點於「月鯉灣遊憩區」以及8月28日（日）晚上7點於「雙心石滬廣場」的場次就有機會免費獲得，還有在地「月琴樂團」與「魁儡戲」演出，不過帽子2個版本僅限量各贈送100頂。

澎湖民眾也對此表示，針對鄉公所做的七美帽有高度興趣，如果時間上可以配合的話，就會去參加音樂晚會，索取七美帽，因為「很有特色，這一看就是七美」。

▲新款「七美帽」限量贈送，每天僅限量100頂。（圖／記者陳洋翻攝）