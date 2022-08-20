左轉車搶快！害追撞路邊停車釀1傷　網友：誰給他的勇氣

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區中豐路南勢二段今天上午發生一起車禍，范姓男子駕車行經該處路口時欲左轉，曾姓男子駕車直行經過路口發現時，緊急右偏移結果撞上路旁1輛重型機車與停放路旁轎車，其中造成重機騎士摔車受傷；警方到場處理時，先將重機騎士送醫治療，2名駕駛酒測值均為零，所幸並未受傷。有網友將行車紀錄器上傳臉書，網友驚呼「誰給他的勇氣！」「這彎道不是讓你永生難忘」…肇事原因正由警方調查釐清。

▲桃園市平鎮區中豐路南勢二段今（20）日上午10時許，范姓男子駕車左轉，直行曾姓男子發現後來不及向右偏移閃避。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區中豐路南勢二段今（20）日上午10時許，范姓男子駕車左轉，直行曾姓男子向右偏移閃避，卻撞上路旁重機騎士與轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，今天上午10時23分許，38歲的范姓男子駕車沿著中豐路南勢二段460巷口欲左轉，未料直行的38歲曾姓男子駕車經過路口發現時立即右偏，因車速較快撞上路旁的重機騎士與1輛停靠路旁轎車，曾男轎車毀損，重機騎士摔車受傷，所幸未波及轎車內無人。

▲桃園市平鎮區中豐路南勢二段今（20）日上午10時許，曾姓男子經過路口處撞上路旁重機騎士與轎車，轎車右方也受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，平鎮警分局交通分隊到場處理，先將重機騎士送醫治療，所幸僅皮肉傷幸無大礙，警方為范姓、曾姓男子進行酒測，酒測值均為零，至於真正肇事原因，警方正調查釐清中。

這場車禍意外，後方車主將行車紀錄器畫面上傳臉書，有超過上百網友留言，有網友質疑「這路口慢一點嘿！」「我住這條路，都不敢這樣開，誰給他的勇氣？」「開那麼快是怎樣！」「此區段容易被交通號誌誤導，急需重新規劃」、「差點又要進去全家！」

【更多新聞】

►中介法草案惹民怨 朱立倫批：蔡總統可不可以正常一點？

►政府推中介法惹議！ 張善政：網路言論自由不能被凌虐

►強調中介法草案是照顧受害者 鄭運鵬：尊重行政院的決定