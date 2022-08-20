周杰倫外面的「熊孩子」曝光！超萌搭北捷　粉絲搶3天破萬筆訂單

▲周杰倫的熊孩子登上了悠遊卡 。（圖／Be Come True平台提供）

記者吳奕靖／高雄報導

亞洲天王「周董」周杰倫近來喜事連連，和辣妻昆凌5月宣布迎來第三胎小公主Jacinda，接著又發布新歌「粉色海洋」，兒子Romeo也在MV入鏡萌翻引發討論，除了家庭幸福事業也得意，他與團隊打造的潮流品牌PHANTACi推出「Phanta Bear立體造型悠遊卡」，造型充滿周董獨特風格，就連藝人也愛不釋手，在IG分享，光是預購三天就近萬筆訂單。

藝人修杰楷、陳零九、鬼鬼吳映潔、龍語申、這群人展瑞、Youtuber彭尊及南西等人接連在IG分享「Phanta Bear立體造型悠遊卡」，紛紛直呼造型「很酷」，這款由周杰倫團隊的潮流品牌PHANTACi推出「Phanta Bear」，十足騷包，配戴招牌213C星型眼鏡，呈現濃濃周董獨特風格，是杰粉年度必收商品。

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▲周杰倫的熊孩子登上了悠遊卡 。（圖／Be Come True平台提供）

高雄公司成立的Be Come True平台與PHANTACi將Phanta Bear線下實體化，由Phanta Bear身著周杰倫經典專輯「范特西」封面搶眼的紅色帽Ｔ，及配戴招牌213C星型眼鏡，推出「Phanta Bear立體造型悠遊卡」，將化身時尚潮流又萌又酷的PHANTACi Phanta Bear陪伴在大家的生活中。

Phanta Bear 誕生於2006年，是由PHANTACi 創意總監JAY及品牌營運總監Ric共同描述而成的品牌形象角色，其設計靈感來自於亞洲黑熊胸前的V字的特徵，象徵品牌永不放棄追求勝利的意思。Phanta Bear的人物設定有濃濃「杰式風格」，總戴著一副招牌眼鏡，是隻『悶騷』的黑熊。

▲周杰倫近期喜事連連 。（圖／翻攝周杰倫臉書）