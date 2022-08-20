糗了！瑪莎拉蒂開到一半沒油「刁車」　停路中央成「目屎納滴」

▲瑪莎拉蒂沒油顧路，變成「目屎納滴」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市警局湖內分局員警日前巡邏時，發現一部瑪莎拉蒂跑車停在路中央，員警上前關切，劉姓駕駛表示，開到一半沒油，已請友人提油救援，員警先協助劉男將車移到路旁，也提醒他車輛故障應置放三角錐避免追撞。

湖內警分局湖街派出所所長侯正輝、警員陳宮萍，日前執行巡邏勤務，在湖內區中山路一段與大仁路口發現一部瑪莎拉蒂跑車停駛於路中央占用車道，雖打故障燈號，但卻未放置警告標示，行經車輛紛紛閃避，而駕駛則坐在車內。

劉姓駕駛表示，心想還有一點油，還能行駛到附近加油站加油，沒想到開到半路就沒油，導致車子動彈不得「顧路」，已聯絡朋友提油救援，因沒有人可以幫忙，所以只能先將車輛停在路中，還好警方先行幫忙推車，將車輛移置路旁安全處所，等待救援。

▲員警協助駕駛將車子移置到路旁。（圖／記者許宥孺翻攝）



湖內警分局長蔡鴻謀表示，警方秉持著「同理心」發揮為民服務精神表示肯定，呼籲民眾，若發生車輛故障，應儘快於適當距離放置三角警示牌或移置路旁安全處所，避免後車追撞，出門前應先檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件有無故障，以免車輛發生拋錨狀況之冏境。