六都教育施政滿意度調查　北市再度墊底「高雄進步最多」

▲今天公佈最新的六都教育施政滿意度調查，北市再度墊底，而高雄則進步最多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

黃昆輝教授教育基金會今（20日）公布「2022年各縣市教育施政滿意度民意調查」結果，在六都的教育指標總滿意度上，新北市、桃園市、台南市滿意度都超過70%，其中最高為新北的75.4%，台北市則以52.6%敬陪末座，也是六都唯一滿意度不到60%，且連續兩次兩次調查都是六都之末，而高雄滿意度雖僅有66.6%，但和上一次調查相比，卻是滿意度進步最多的縣市。

縣市政府對幼兒園、中小學教育辦理負有主要責任，黃昆輝教授教育基金會為瞭解縣市首長對教育重視情況，在去年底到今年3月27日，針對全台22縣市的20歲以上民眾進行滿意度調查，總計完成2萬1223份樣本，並在今天公布調查結果。

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▲最新公布的六都教育施政滿意度調查，北市再度墊底，高雄則是進步最多。（圖／記者許敏溶攝）

本次民調諮詢小組召集人郭玉生教授表示，基金會在2020年也做過相同調查，可以和今年調查做比較，由於疫情關係，直到今天才公布結果，而在民眾對2022年六都縣市首長重視教育滿意度調查方面，新北市、桃園市、台南市滿意度都超過70%，其中最高新北的75.4%，其次為桃園的72.8%、台南的71.2%。

郭玉生進一步說明，高雄市滿意度為66.6%、台中為60.2%，台北市則以52.6%敬陪末座，也是唯一滿意度不到60%，且連續兩次六都之末，而高雄滿意度雖僅有66.6%，但卻是滿意度提升最高的縣市，和2020年調查44.3%有顯著進步，降低最多則是桃園市下滑4.8%。

雖然各縣市滿意度有落差，但郭玉生強調，因為各縣市資源有落差，以及民眾期望不同，故建議避免做各縣市之間的比較。



黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝指出，縣市政府的施政成效，對台灣教育影響很大，而從這次調查結果顯示，縣市長對基礎教育還有很大努力與改善空間，民選的縣市首長，相對重視比較看的見的硬體建設，教育相對比較看不見，而有打小算盤狀況，例如有些縣市有教師正式名額，卻花費比較少請代課老師，小小措施卻影響未來，希望教育要看遠一點，畢竟教育是百年樹人。

