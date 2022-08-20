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快訊／高雄「愛河之心」驚見藍衣女浮屍　現場飄屍臭...身分待查

▲高雄愛河之心驚見女浮屍，警消打撈，有明顯屍臭味 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄愛河之心驚見女浮屍，警消打撈，有明顯屍臭味 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區博愛路知名景點《愛河之星》今天上午驚現浮屍，民眾發現河面上有藍色鼓起的衣服在漂浮，警消前往現場之後發現是一具浮屍，撈起後，發現屍臭味相當重，初步判斷已死亡多時，性別為女性，目前警方已經派人前往勘驗，釐清死者的身份以及死亡原因。

▲高雄愛河之心驚見女浮屍，警消打撈，有明顯屍臭味 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄愛河之心驚見女浮屍，警消打撈，現場傳出明顯屍臭味 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄愛河之心驚見女浮屍，警消打撈，有明顯屍臭味 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄愛河之心驚見女浮屍，衣服明顯鼓起 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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高雄三民愛河之星浮屍

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