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送32萬鑽戒換見面！痴情男遇愛情騙子　警怒斥缺德…他心碎夢醒

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名楊姓男子向銀行行員表示要提款31萬9000元，打算買鑽戒送給女網友，行員驚覺可能遭詐騙，趕緊通知員警到場阻詐，經檢視對話紀錄後，直覺就是「愛情的騙子」，員警當場打電話給對方，勸戒別再騷擾阿北便掛斷電話，沒想到對方不死心，奪命連環call，員警受不了，回嗆對方「不要做詐騙！很缺德！」最後阿北才從愛情美夢驚醒。

▲▼送32萬鑽戒換見面，阿北以為遇到黃昏之戀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警告訴阿北，這是愛情騙子的慣用法。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局凱旋路派出所於17日下午獲報，台灣銀行五福分行行內有一名59歲楊姓男子執意提領31萬9000元現金，聲稱要買奢侈品給一位網路上未曾見面之陌生女子，疑似遭詐騙，請求員警到場協助。

員警火速趕往現場後，行員向警方表示，楊姓阿北近來認識一位女子，雙方時常在交友軟體平台上互相聊天，但該女子卻向老伯說「如果送我鑽戒，我們就能見面」，因此才要領錢買鑽戒，行員認為是遇上愛情詐騙。

▲▼送32萬鑽戒換見面，阿北以為遇到黃昏之戀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阿北以為能談一場黃昏之戀，到銀行提領大筆現金要買鑽戒。（圖／記者許宥孺翻攝）

楊姓男子表示，他是在網路交友軟體認識這位女子，雖然不曾見過面也沒有視訊過，仍覺得有機會與她發展出一段黃昏戀，近期對方突然提出見面邀約，但為了證明是真心的，女子要求必須先送鑽戒給她，並用郵寄的方式，還問他戶頭裏有多少，他坦承告知剩32萬9000元，對方便要求特定金額的鑽戒，因此才臨櫃提款打算去買鑽戒送愛人。

員警檢視楊姓男子手機裡聊天的對象和對話，發現對方破綻百出，不僅大頭照是假的，連聊天內容都是愛情詐騙慣用句。員警當場用楊男手機撥打給對方，問她究竟想幹麼？沒想到對方也很不客氣的質問警方是什麼身分，員警告知身分並要求對方不要再騷擾楊姓男子並掛斷電話。

▲▼送32萬鑽戒換見面，阿北以為遇到黃昏之戀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲員警回嗆對方「不要做詐騙了！很缺德」。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到對方又再打來，還叫員警把手機交給楊男，員警此時要求視訊，問對方「敢不敢」，但對方不肯視訊，還一直跳針，要員警把手機交給楊男。處理員警面對這麼無恥的詐騙集團，直接霸氣回嗆「不要做詐騙了！很缺德！不要騙人家的錢」，楊男見到這幕才徹底心碎，最終放棄提領並當場封鎖女子，並感謝警方讓他提前於這場愛情美夢中甦醒。

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