陸軍官校食物中毒251人上吐下瀉！　衛生局急採53檢體送驗

▲高雄陸軍官校 。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

陸軍官校昨(18日)傳出有百名學生疑似集體食物中毒，因腸胃不適被送到醫務所，有14人送往802醫院治療。衛生局啟動調查，昨日到校採集53件檢體送驗，並要求校方19日停止供膳一天。

衛生局表示，於8月18日下午約3點接獲陸軍官校醫務室通報，有疑似食物中毒案件，即派員前往該校調查，經查共251人出現症狀、14人送醫，至19日為止，病情已全數穩定緩解。

衛生局要求校方8月19日停止供膳1日，配合調查且完成清消始可恢復供膳。衛生局統計，現場共抽驗約53件相關檢體，目前全數送驗中。

陸軍官校表示，所轄入伍生團部分入伍生於17日晚間開始，出現腸胃不適及腹瀉症狀，陸續至醫務所就診，其中有14人轉診至高雄國軍總醫院診療，均已痊癒出院。

校方強調，目前已完成食物及部分人員排泄物檢體採集，後續全力配合調查；另要求單位妥善照顧入伍生，並派遣醫官至各單位實施衛教宣導，指導落實餐飲衛生安全、環境消毒等積極防範作為，以維官兵健康及維護部隊戰力。

延伸閱讀



快訊／「瑞典坦克」撞進超商 客人嚇壞「慘被商品淹沒」

年息120%！越籍球棒隊逼債拖崗山之眼行刑 瞎扯用開山刀剁蒜頭

年輕時打老婆！晚年中風臥床遭妻毆虐14年慘死 嘴裡還塞黑糖糕



2個月4度酒駕！醉男酒後騎單車上路 見警茫喊：你最帥了