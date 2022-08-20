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懶人包告訴你《數位中介法》多可怕　「言論自由末期」嚇壞2千人

▲▼NCC(國家通訊傳播委員會)18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會，包括LINE、PPT、巴哈姆特、臉書、電子商業務業者與公協會等資訊儲存服務及線上平台服務業者到場。（圖／NCC）

▲NCC 18日辦理第3場《數位中介服務法》草案說明會。（圖／NCC）

記者崔子柔／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，各大論壇都表示強烈反彈。臉書粉專《己爸偶》18日PO出一整理文，直言「今天你選擇默不作聲，明天你無法出聲」。

《己爸偶》指出，推行數位中介法目的在於管制行政部門認定的不當言論，範圍不只在PTT、Dcard等論壇，連線上遊戲、雲端空間都會被控管，對於不當言論的認定，包括行政院轄下的文化部、交通部、經濟部、法務部、教育部、農委會等各大部會都有直接權力。

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《己爸偶》直言，該法案根本就是霸王條款，不當言論的定義除了兒少、人性尊嚴、犯罪偵查等內容外，「國家安全或國防等公共安全維持」也在內，一旦平台方被警告後不刪除，最高可處1000萬元罰鍰，也可能遭電信手段阻斷使用、禁止網路連接。

各大機構代表群起反對該法案，LINE台灣認為私人通訊也受介入，嚴重影響個資。PTT說沒有言論自由，等於逼他們關站。Dcard則無奈明明不符合230萬人標準，NCC又說他們要被個案管理。巴哈姆特提到，以後若碰到論文抄襲爭議，站方無法第一時間查證，只能將相關文章刪除自保。蘋果台灣認為，要業者揭露演算法，已經觸及商業機密。

《己爸偶》表示，雖然不認為人民的意見反映會有用，「但你若珍惜台灣寶貴的民主言論自由，請你一同站出來，表達反對意見」，貼文吸引超過2千人按讚，網友則紛紛留言表示，「以後台灣人要翻牆去用微博才能罵民進黨囉」、「民主城牆」、「各位真的很幸運，能夠見證台灣最後的言論自由」、「我以為不統就有言論自由，結果看來是我太天真了」、「同是炎黃子孫，一起來蓋網路長城」、「台灣言論自由末期了」。

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關鍵字：

數位中介法

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