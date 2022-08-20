藥腳「店到店」收整包安毒　他被逮詭辯：上次沒吸完的啦！

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局日前逮捕1名藥頭，循線鎖定1名買藥的藥腳，於8月4日將人逮捕，當場在家中搜出未拆封的包裹，男子坦承日前到網友家吸毒，要求對方將剩下的毒品以超商「店到店」的方式寄送，警方又在1周後逮捕涉嫌寄毒的嫌犯，另外也搜出毒品大麻菸油以及吸食器。

警方調查，7月間執行毒品掃蕩，期間逮捕1名藥頭，循線發現1名35歲的陳姓男子也是裡面的藥腳，在8月4日前往查緝，最後在家中發現一包未拆封的包裹，打開後果然發現裡面是毒品安非他命。

▲北市警方逮捕藥頭，循線查獲1名藥腳，透過超商店到店收取毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子向警方供稱，日前透過交友軟體認識1名32歲的林姓男子，2人在林男家中吸食毒品安非他命，因為沒有用完，陳便要林將「沒吸完」的毒品，利用超商店到店的方式寄回。

警方在事隔一週後，又鎖定涉嫌寄送毒品的林姓男子，將人帶回住處搜索時又找到大麻菸油以及吸食器等證物，訊後均依照毒品罪嫌將2人移送地檢署偵辦。

▲北市1名藥腳，透過超商店到店收取毒品，也循線逮捕涉嫌寄送毒品的嫌犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方不排除，2人透過超商店到店的方式交易毒品，目前也將持續清查林姓男子是否有販賣對品的嫌疑，也呼籲，超商寄貨不得寄送化學藥劑、違禁品，希望民眾不要以身試法。