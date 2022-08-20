看完《數位中介法》草案怕爆　他驚：和女友聊色色你們也要知道？

▲NCC日前舉行「數位中介服務法草案」公開說明會 。（圖／NCC）

記者朱祖儀／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布「數位中介服務法」草案，遭外界質疑恐箝制網路言論自由，引起各界反彈。一名網友也說，雖然目前仍在草案階段，但擔心台灣未來會和中國越來越相似，認為不應該管控到私人對話，「難道我跟女友聊色色的，他們也要知道嗎？」PO文一出隨即掀起熱議。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前舉行《數位中介服務法》草案第3場公開說明會，草案規劃納管5大類網路平台，包括臉書、YouTube等有效使用者230萬以上者，可能被納入指定線上平台服務提供者；若違反單一義務，最高可開罰新台幣1000萬元。所謂單一義務包含每年進行系統性風險評估、辦理獨立稽核作業等。

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不過消息一出隨即在各大論壇炸鍋，一名網友也在Dcard以「台灣要越來越像中國了嗎」為題發文，表示雖然數位中介服務法目前還在草案階段，尚未正式實施，但已經覺得相當可怕，「可怕的點在於，如果人民對於這種行為沒有一絲警覺，潛意識接受甚至認同這種『中國政府』式的關照，那我們不就離中國越來越近了嗎？」更直指私人對話不應該被控管，「難道我跟女友聊澀澀（色色）的，他們也要知道嗎？」

▲不少人擔心未來私人對話會遭控管。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不少人看到後紛紛表示，「這是在試水溫嗎？提前適應統一後的生活？」「我反對，他們是不是瘋了啊？他們知道他們在幹嘛嗎？年底是不是不想選了，認真感受到民主自由是需要捍衛的，越是沒有的東西越喜歡強調」、「有夠扯，資訊自由蕩然無存」、「申請釋憲，違憲這個法就沒有效力」、「好恐怖，完全不想被監控」，還有人酸說「此留言因違反數位中介法而被移除」。

但也有人認為，「適度的言論審查是好的，讓政府管控謠言的散播不失為一件好事」、「台灣的言論的確太過自由，很多人心中沒有道德的一把尺，在網路上胡言亂語，但要怎麼拿捏這草案其中的分寸，不淪為政府控制的工具，兩者之間很難平衡」、「假消息假文章⋯我阿嬤手機裡的長輩群組每天都在傳，有空看一下長輩的手機吧，這些長輩被滲透得很誇張」、「最重要的是要抓在上面詐騙的或假訊息吧，因為聊政治被追查就太扯了」。

《數位中介法》草案公開後引起不少反彈，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥19日決定將暫緩辦理下周（8月25日）預定舉行的草案公聽會，待各界意見討論釐清後，再行辦理。