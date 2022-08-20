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社會 社會焦點 保障人權

「1分鐘30個字月薪十萬」熟女跟網友應徵打字員　飛柬埔寨失聯

記者游瓊華／台中報導

柬埔寨「賣豬仔」事件持續延燒，警方也大力掃蕩，日前查獲人蛇集團在台首腦張女同夥邱嫌到案。台中清水分局清查轄內前往柬埔寨等地尚未返國的民眾，結果發現一名王姓女子與一名許男在交友網站認織邱嫌，並在臉書社團「偏門工作」以招募打字員，1分鐘30個字以上、10萬元薪酬為餌將人騙上鉤，2人都被騙到柬埔寨。據了解，許男在國外發現苗頭不對，向家人求助付了贖金成功回台，但王女至今下落不明，已通報刑事局追查。

▲「1分鐘30個字月薪十萬」熟女跟網友同應徵工作　飛柬埔寨失聯。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清水警方在外埔地區拘提日前為警方查獲人蛇集團在台首腦張女同夥邱嫌。（圖／記者游瓊華翻攝）

日前警方查獲人蛇集團在台首腦張女，台中地方檢察署指揮清水分局及刑事警察大隊偵七隊，在外埔拘提張女同夥邱嫌到案，現場並起獲手機5支及存摺2本等證物，訊後依涉嫌刑法意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送地檢偵辨。

清水警方指出，清查轄內前往柬埔寨等地尚未返國的民眾，執行家戶訪查並宣導，發現潛在的王姓被害女子，偵辦發現被害人王女與許男，於6月初在交友網站認織邱嫌，並在臉書社團「偏門工作」以10萬元薪酬為餌，招募打字員，1分鐘30個字以上，於6月7日由邱嫌開車招募帶他們2人到桃園，交由張嫌接送被害人至旅館，護照及簽證辦理完畢，再載送至桃園機場搭機出境。

但據悉，目前許男在國外發現狀況不對，聯絡家人透過台商支付贖金，已於7月17日返台，但王女下落不明，警方已通報刑事局追查，並循外交管道釐清王女下落與安全。

清水分局表示，將會持續擴大追查其餘共犯，將不法集團份子繩之以法，也呼籲民眾切勿輕信高薪出國工作之不實訊息，應謹慎求證，以維護自身權益，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。

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