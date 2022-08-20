週末小確幸！超商「美式23元、拿鐵39元」爽喝　人氣冰品第2件10元

▲週末喝咖啡超省，大杯美式、拿鐵分別只要23元、39元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？就有超商祭出「週末小確幸優惠」，大杯美式每杯下殺23元，就連大杯拿鐵也只要39元，另外還有人氣焦糖脆可可雪糕第2件10元、酒類任選第2件5折等超殺優惠，趕快買回家囤貨。

7-11推出「超值五六日」優惠，即日起至8/21止，眾多品項祭出超殺優惠，包括CITY CAFE大杯美式咖啡2杯55元、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡2杯77元、CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶2杯99元。（咖啡同品項冰/熱可任選，不可混搭）

▲超值五六日優惠一次看。



除了咖啡飲品優惠之外，還有胖虎x阿奇儂焦糖脆可可雪糕第2件10元、紐西蘭氣泡酒(梨與麥蘆卡蜂蜜/萊姆風味)、芬蘭琴通寧調酒(蔓越莓風/葡萄柚風味)任選第2件5折、蕾妮亞零觸感衛生棉22.5cm(10片)加10元多1件。

▲全家限時指定咖啡買1送1。（圖／全家提供）

全家即日起至8/21止於全門市祭出「Let’s Café大杯極選美式買1送1」，期間凡於門市購買大杯極選美式就送「大杯極選美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8/22起至8/28止期間換完；另，期間再加碼喝「私品茶仙女珍珠紅茶買1送1」，加減省一波荷包。