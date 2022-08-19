法務部內政部共同打擊人口販運集團　法務部：被告111人羈押37人

▲內政部長徐國勇（左二）、法務部長蔡清祥（右二）、警政署長黃明昭（左一）、檢察總長邢泰釗（右一），共同研商打擊人口販運。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／台北報導

為了打擊柬埔寨、泰國等東南亞人口販運集團，內政部長徐國勇帶著警政署長黃明昭，19日到法務部拜會部長蔡清祥與檢察總長邢泰釗，雙方見面研商，並強調檢警全力合作，跨部會共同打擊人口販運集團。法務部會後表示，目前各地檢署已經立案65件，列名被告111人，並成功羈押37人。

有鑑於今年有不少國人被拐賣到柬埔寨、泰國、緬甸等地，不斷爆發這些被害人被當成「豬仔」，除了從事詐騙集團工作以外，甚至被毆打、賣淫、摘賣器官等，慘絕人寰的對待。政府近來極力宣傳、打擊這些人口販運集團，最高檢察署檢察總長邢泰釗，18日也與警政署長黃明昭會面研商，制定打擊計畫。19日層級再升高，由內政部長徐國勇，帶領黃明昭到法務部，拜會部長蔡清祥與邢泰釗，共同研商，宣示跨部會共同打擊國內外人口販運集團及嚴懲重辦黑幫海外犯罪及蛇頭，溯源到底之決心。

兩部會在會談中達成「強力瓦解、全面澈查、嚴查速辦、從重求刑」等多項共識，會後並提出以下幾項擴大作為：

一、適時宣布查辦進度，加強宣導發現之詐騙手法：此事件除了國人受害，更是涉及多國人民受害之跨國人口販運案件，主導之犯罪集團，幕後或為黑道幫派，或是結合當地不肖集團裡應外合，惡性重大，目前政府相關部門正全力追查中，將在不違反偵查不公開原則下，適時宣布案件查辦進度，讓民眾安心。例如截至目前共受理報案情形、營救狀況，以及破獲不法黑幫單位及人數等。而若從中發現任何詐騙手法，亦將適時對外宣導，以防止無辜民眾受害。

二、政府各部門協力，全力營救受害者：相關案件因屬跨境犯罪，涉及多國人士受害，外交單位及警方也正協力多國進行救援，包括交換相關情資，透過關務、警政、移民等等措施上的協力，全力營救受害者，並持續追查不法。本部也配合聯繫及提供國際司法互助之管道及情資，竭盡所能相助。

三、展開全面掃蕩黑幫組織犯罪，遏止人口販運猖獗：跨國人口販運集團，背後往往有幫派等組織犯罪情形，因此，檢警將聯手嚴懲重辦，除由警方展開全面掃蕩外，檢察官也將審酌個案嚴重情節依法聲請羈押及求處重刑，並溯源追查到底，絕不讓任何犯罪集團有機會繼續危害國人。

四、籲請國人支持及協助：請國人一起支持檢警全力打擊不法，並且對於政府投入救援提供協助，如果有任何可靠的線索，請儘速提供，警政署已成立報案專線02-27652122～5。另外，若有任何來源不明之訊息，也請不要傳播，應即時給相關單位查證，以免以訛傳訛，致影響後續救援或案件之偵辦。

另外法務部也統計，目前各地檢署針對相關人口販運案件已經立案65件，並列名111人為被告，成功聲請羈押37人獲准。

▼內政部長徐國勇（左）與法務部長蔡清祥（右）。（圖／法務部提供）