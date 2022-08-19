民進黨元老魏廷朝之妻張慶惠病逝　女兒魏筠盼外界給家人空間

▲1964年間起草《台灣人民自救宣言》魏廷朝妻子張慶惠，今天中午不幸病逝，享年80歲。（圖／翻攝自張慶惠臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

曾於1964年間與彭明敏、謝聰敏共同發表《台灣人民自救宣言》的魏廷朝，其妻子張慶惠今（19）日中午因病逝世，享年80歲；張慶惠於1977年與魏廷朝結為夫妻，曾任國大代表、立委，期間致力推動婦女運動、憲政改革等，是台灣女權運動重要推手之一，其女兒魏筠今天證實媽媽因胰臟癌在睡夢中過世，請外界給予家人空間處理後事。

張慶惠生於1942年，桃園縣中壢市人，曾任中壢國中教師，1977年與當時黨外人士魏廷朝結婚，魏廷朝後來因致力黨外運動被捕入獄，後來就讀台大時，常與同學謝聰敏以及台大政治系主任彭明敏討論國際情勢與台灣前途。1964年三人發表《台灣人民自救宣言》，主張國會全面改選、台灣前途由人民自決，這份歷史文件主要出自魏廷朝手筆，1964年9月20日三人被捕以叛亂罪嫌起訴，1999年因心肌梗塞過世，留下張慶惠與一對子女，魏廷朝過世後，張慶惠曾先後擔任國大代表、立委，後來曾任桃勤公司董事長等職務。

張慶惠今天中午傳出過世訊息，其女兒魏筠目前在中壢區參選桃園市議員，魏筠今天證實中午接獲醫院通知得知媽媽在睡夢中離開，媽媽身體一直不錯，但今年5月間身體有狀況，檢查後確認為胰臟癌末期，後來住進台大醫院治療，狀況時好時壞，請外界給家人空間處理後續事宜，會找時間向大眾說明。

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