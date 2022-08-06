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要殺警案兇嫌寫作文「什麼叫義氣」　佛心法官楊台清肺腺癌病逝

▲▼台北地方法院,台北地院,台北地檢署外貌萬用圖。(圖／資料照)

▲任職於台北地院期間擔任殺警案審判長的楊台清，因要求被告寫20篇反省作文引發矚目，日前於8月3日因肺腺癌病逝，享壽72歲。（資料照）

記者蔡怡萍／台北報導

承審2014年台北信義區夜店殺警案的法官楊台清，傳出已於8月3日因肺腺癌離世，他因曾要求殺警案被告一夥年輕人寫20篇作文，題目包含「什麼叫義氣」等，希望以此喚醒被告悔改，讓外界印象深刻。而楊於2020年轉任優遇法官後，不料今年6月檢查罹患肺腺癌，日前即不敵病魔辭世，享壽72歲。

楊台清2014年時任台北地院法官，審理當時震驚社會的北市夜店殺警案，曾令包含主嫌曾威豪、劉芯彤、萬少丞等被告寫20篇作文，題目包括「什麼叫義氣？」、「我是好人？還是壞人？」、「如果人生能再來一次？」、「我的夢想」等，另類的作法有網友稱為「司法史上奇觀」，但也有網友認同楊台清的做法。

楊台清2015年9月份卸下審判長職務前，還曾向66位出庭的被告溫情叮囑，希望他們不要放棄自己，但也必需勇於承擔結果，機會有給就看個人如何掌握，唯一沒有機會的是死者，「你們要為此付出代價」。

在仔細讀完被告繳回的作文後，楊台清曾表示，作文中有人提到自己的家境都沒有人會關心他，也有人表示自己曾因太過壓抑而自殘，他曾勉勵「環境不好就要努力克服」，對於犯下令社會譁然的命案兇嫌們，楊台清仍努力感受他們心中存有的良知，並盡力啟發向善、不放棄任何改過的可能與希望。

楊台清辦案嚴厲而堅定，他也注重教化、強調修復性司法，期盼能透過真心的對話與悔改，實質達到彌補與撫平的效用，而不是只有口頭空泛說抱歉，近日傳出罹癌病逝的消息，令許多人感到滿滿不捨與追憶。

不只夜店殺警案，楊台清在台北地院任內也曾審前總統陳水扁侵占機密公文案、調查局前局長葉茂盛洩密案等社會重大案件，2020年他70歲時轉任優遇法官，今年6月時因身體不適到醫院檢查，卻發現罹患肺腺癌，並於7月安排手術，不料引發肺炎，最終仍於8月3日病逝，同事們都深感不捨。

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