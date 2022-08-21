台人受困！中國駐柬使館「都是中國公民」：有困難可以找我們

▲台灣人赴柬淘金屢傳遭詐騙、虐待，我國外交部持續展開救援，並逮捕人蛇集團成員。（圖／攝影中心攝）

記者趙蔡州／綜合報導

近期不少台人赴柬埔寨淘金，結果淪為「豬仔」被虐待、割器官變賣，還有不少女性遭性侵，相關案例頻傳。對此，中國駐柬埔寨大使館20日表示，台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益是中國駐外使領館的職責所在，有困難可以找中國大使館尋求協助。

中國駐柬埔寨大使館20日發布公告，表示近期媒體報導有許多在柬台灣同胞人身自由受到限制，被逼從事網絡賭博、電信詐騙及其他違法活動，希望得到及時救助，儘早脫身。

中駐柬大使館指出，台灣同胞就是中國公民，維護台胞的合法權益是中國駐外使領館的職責所在，在柬埔寨，無論是在接種新冠疫苗的「春苗行動」中，還是解救遇困同胞，「我們對台灣省籍中國公民從來都是一視同仁予以重視」。

中駐柬大使館強調，「無論大家在柬遇到何種困難，均可直接聯繫我們，中國駐柬使館將一如既往，依法依規，向包含台胞在內的所有在柬中國公民，提供及時高效的領事保護服務」。

▲台灣人赴柬淘金屢傳遭詐騙、虐待，我國外交部持續展開救援，並逮捕人蛇集團成員。（圖／攝影中心攝）

對此，我國外交部21日回應，柬埔寨西哈努克港淪為詐騙集團的犯罪溫床，是中國「一帶一路」政策的遺毒，到目前為止已有包含我國、馬來西亞、印尼、越南等多國公民受害，中國駐柬埔寨大使館卻趁機形塑「中國政府在海外可有效提供台灣同胞急難救助」的假象，形同一邊放火，一邊喊救。

外交部表示，中國駐柬埔寨大使館的行為，掩蓋不了「一帶一路」政策失敗的事實，也徒增台灣人民對中國政府的反感，中國政府若心中尚有台灣人民，就應該即刻停止對台灣的文攻武嚇，且不再干預台灣與他國的警政與司法互助合作。

外交部鄭重說明，行使領事權是我國主權的一部份，我國政府絕不會外包給他國政府代勞；只有我國駐外館處所發出的中華民國台灣護照及入國證明才是國人應持有合法且有效的旅行文件。

外交部將持續與本案主政機關內政部警政署協調合作，加強與柬埔寨及相關國家警政機關的聯繫，進一步提升我國援救能量，協助受害國人儘早返國。

▼中國駐柬埔寨大使館表示，台灣同胞就是中國公民，台灣人有任何困難都可以聯繫使館人員。（圖／翻攝自中國駐柬埔寨大使館）

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