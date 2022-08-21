籌15萬、買機票助受詐鄭男自柬返國？　鄭正鈐還原經過「沒有不救他」

▲鄭男21日返抵台灣。（圖／攝影中心翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷日前前往柬埔寨營救受詐騙台人，並帶回一名陳姓男子，不過與陳男同鄉的鄭姓男子則未同行返國，且待陳男離境後，反被以「拖去山區分屍」，被恐嚇勒贖5千美金（約新台幣15萬元），所幸家屬籌錢，且報導指鄭正鈐協助買機票，最後於今（21日）平安抵國門。對此，鄭正鈐接受《東森新媒體ETtoday》電訪，還原經過，並強調捐款來自善心人士，他未幫鄭男籌錢。

鄭男與陳男及另一名林姓男子皆為屏東縣東港鎮人，三人相約到柬埔寨打工，孰料遇到人蛇集團，而在當地受凌虐。當陳男獲鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷營救回台後，鄭男反被人蛇集團嚇勒贖5千美金，並揚言「拖去山區分屍」；有消息指出，鄭男家人知情後，在藍綠立委協助下借到錢，也在鄭正鈐協助下，鄭男才成功買到回國機票，並於21日上午搭機返台。

對此，鄭正鈐晚間表示，能夠救一個人，就是一個人，這事情前兩天有反映給外交部跟警政署，但他們不一定這麼快有回應，外館人力現在在柬埔寨的每一天，「我覺得都非常緊繃」，因此「我們先透過各種管道」，把人救回來。

「我們沒有不救鄭男，我們有救他。」鄭正鈐還原事件經過，他與吳斯懷、洪孟楷收到陳男的陳情，是在柬埔寨的那幾天，也就是約14、15日知情後，他們就趕快處理；而鄭男是他們18日回台灣的那一天，鄭男媽媽才趕快聯絡他們，所以要救援鄭男的時候，他與其他立委已經不在柬埔寨了，導致處理過程格外困難。

鄭正鈐透露，據他所知，捐款的人是當地善心人士，「我沒有幫他籌錢」，而他們給鄭男最主要的協助在於，如果鄭男沒有機票，其所待的園區不放人。

鄭正鈐進一步指出，鄭男媽媽20日早上用虛擬貨幣，匯了這筆款項給園區，可是對方說有機票才可以讓鄭男離開；然而台人從柬埔寨買不到回台灣的機票，因為台灣限制每周四萬人入境，所以昨天要買機票買不到。

鄭正鈐知情後，擔憂夜長夢多，也有很多民眾擔心根據過去多起案例，匯款了卻沒放人，所以昨晚園區可以讓鄭男走後，他們就趕快幫他找機票，於是在當晚9時許緊急連絡民航局，詢問是不是可以開放一個名額，讓鄭男買到機票，最後這件事約十時許才敲定。

鄭正鈐說，機票敲定後，鄭男約台灣時間凌晨一時許才被放出離園區，到機場可能當地時間凌晨三、四時許，那時候機場還沒開，所以本來有請當地人協助，讓鄭男有飯店可以安置，等天亮再去機場，可是後來園區直接送他到機場，而非我方指定的地方。

針對是否媽媽得知鄭男需要機票，才連絡他，鄭正鈐強調，「我們所有聯絡窗口都是他的家人，因為我們並沒有跟鄭男公司或園區聯繫上，對方都只跟家人聯絡。」