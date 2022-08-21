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社會 社會焦點 保障人權

23歲男信同學「柬埔寨高薪工作」遭囚2天　脫困喊：有人已被賣出國

記者趙蔡州／綜合報導

台北一名23歲江姓男子日前遭高中同學欺騙，說要介紹一份高薪博弈工作，可以到柬埔寨工作包吃包住，結果被騙到新北五股一間大樓軟禁，所幸他趁看守者打瞌睡時，偷拿回手機報警，警方及時將他救出。他脫困後透露，曾聽到嫌犯在講電話，說已經有人被賣出國，讓他覺得自己能逃出來，真的是命大。

據悉，江男日前被23歲高姓高中同學介紹，說柬埔寨有一份高薪包吃住的博弈工作，月薪10萬元且最高可到15萬元，他因為對方是老同學而沒有多懷疑，應聘後他先是被要求開通銀行帳戶的網路轉帳功能，接著19日被一名徐姓男子從北投住家接到五股一間大樓的日租套房軟禁。

江男進入套房後，徐男馬上要收走他的存摺、證件及手機，起初他還不以為意，認為收證件、存摺、手機等是要跑公司流程，直到隔天20日他發現情況不對想要離開，就遭到徐男拿摺疊刀恐嚇，他擔心有危險遂假意配合，待21日凌晨0時許，他發現徐男精神不濟睡著後，才偷取回手機並藏到陽台報警。

徐男發現江男報警後，立刻脅迫江男下樓要轉移陣地，結果在一樓正好碰上趕到救援的大批警力，被警方當場壓制逮捕，江男也平安脫困。

▲▼徐男持摺疊刀恐嚇囚禁江男遭警方逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲徐男最後被依妨害自由罪嫌移送法辦。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據《東森新聞》報導，江男感嘆，能逃出來真的是自己命大，因為他偷聽嫌犯講電話，疑似有其他被害者已被賣出國，「我去陽台，就是他看不到的地方，然後報警」、「還有其他不是柬埔寨的，更值錢的，就可能已經賣出去了，就把你整個人帶走，就是坐船帶走這樣」。

警方調查，徐嫌有詐欺、洗錢等前科，21日訊後先依妨害自由移送偵辦，後續將持續追查其餘共犯，以及案件是否涉及柬埔寨人蛇集團。

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