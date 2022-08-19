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安南醫院啟用1024切全景寶石電腦斷層　趙卿惠：嘉惠台南鄉親

▲台南市立安南醫院舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院19日舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，台南市副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕，啟用國際醫學中心等級8K-16cm之1024切全景寶石電腦斷層。

▲台南市立安南醫院舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）
副市長趙卿惠表示，她很感謝安南醫院林聖哲院長，不管是過去擔任南市府衛生局長，或是現在擔任安南醫院院長，都兢兢業業地為台南市民服務，日前閉幕的U12少棒賽，也是由林院長來協助賽事期間的醫療照顧；由他帶領的安南醫療團隊，也持續精進醫療端軟硬體資源，今日啟用的全景電腦斷層，讓大台南地區民眾在生病時更加安心放心來醫院做檢查，真正落實「以病人為中心」的醫療服務。

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▲台南市立安南醫院舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

副市長趙卿惠指出，現今台南市的老年人口將近33萬，高血壓及心肺問題是導致該族群死亡的高危因子，所以很謝謝安南醫院，精進這方面的設備，照顧市民的健康，她要代表市長黃偉哲特別感謝安南醫院對台南市的貢獻，從防疫，到U12，到今天斥重資的醫療投資，安南醫療團隊都不遺餘力地為市民服務，她要致上最高的謝意。

林聖哲表示，1024切全景寶石電腦斷層的8K Ultra HD超高解析度，是傳統電腦斷層檢查解析度 2K-4K 的至少2倍以上精細度，有助早期小病灶的精確判斷，減低延誤治療風險或過度診斷困擾，更是有助早期癌症的篩檢。

▲台南市立安南醫院舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

再者，超寬覆蓋的探測器長達 16cm，可一次覆蓋整個心臟，提供醫師完整清晰心臟影像，大大提升冠狀動脈檢查方便性，降低因病人心律不整、或心跳過快以致檢查失敗的機率，突破傳統電腦斷層檢查極限。

此外，超低的輻射劑量相較於傳統電腦斷層檢查來說，1024切全景寶石電腦斷層可降低 82% 輻射劑量，也在 2015年即取得美國食品藥品管理局(FDA)認證之「肺癌低劑量篩檢電腦斷層」。

▲台南市立安南醫院舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院補充表示，此部新型電腦斷層在診斷早期肺癌方面極具優勢，由於肺癌已多年佔居國人癌症死亡率第一名，發現時病灶常大於1公分以上導致預後不佳，1024切全景寶石電腦斷層可偵測小至0.1~0.3公分大小的病灶，因此對於早期的肺癌篩檢輕而易舉，加上其輻射劑量非常低，也能大幅減少民眾接受篩檢的疑慮。

▲台南市立安南醫院舉辦最新檢查利器「1024切全景寶石電腦斷層」揭幕啟用儀式，副市長趙卿惠代表市長黃偉哲與會，偕同安南醫院林聖哲院長等一同揭幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安南醫院建議有腦心血管疾病危險、或肺癌風險的民眾，若欲前往醫院檢查，先掛號相關科別醫師先行評估，也可先撥打1024切全景寶石電腦斷層諮詢專線06-3553111分機1238、1239、3166及3167洽詢求解相關問題。

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