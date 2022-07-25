U12世界盃少棒錦標賽開打　安南醫院提供專業照護

▲第六屆WBSC~U12世界盃少棒錦標賽，委請台南市立安南醫院院長林聖哲醫師擔任醫療長，全力守護每一小球員身體健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第六屆WBSC~U12世界盃少棒錦標賽，因COVID-19疫情延至今年7月29日至8月7日間舉辦，在台南市亞太國際棒球訓練中心少棒主場及副球場開打，本次主辦單位特別邀請位於亞太國際棒球訓練中心附近的安南醫院院長林聖哲醫師擔任醫療長，全力守護比賽期間每一隊小球員身體健康，祈願賽事順利圓滿。

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林聖哲院長表示，感謝中華棒協及理事長辜仲諒對於安南醫院醫護團隊的肯定，由該院擔負照護小選手比賽期間所有醫療業務。這次的運動醫學團隊整合骨科、整形外科、急診醫學，以及復健科、兒科等醫護人員的醫療技術專業，輪流值班進駐亞太國際棒球訓練中心，小選手只要一有任何不適立馬處置，畢竟運動傷害在經年累月的累積下，小選手有可能會造成終生遺憾而無法繼續再打最愛的棒球，這就是本次安南醫運動醫學團隊進駐賽事的使命與責任。

林聖哲院長也強調，安南醫運動醫學團隊除協助小選手立即處置當下比賽運動傷害外，亦積極啟蒙小選手有關運動預防醫學的觀念，不要用身體的傷害來換取運動佳績表現贏取眾人的掌聲，畢竟每一位小選手運動生涯之路才剛起步，日後都有機會來為國爭光，如不從小就扎根運動要先保護自己的觀念，可能若干年後，會有不少選手會因運動傷害的持續累積而放棄棒球之路，畢竟有前車之鑑足以讓人警惕。

安南醫院與棒球運動頗有淵源，2018年時院方與中華職棒統一獅隊簽訂異業結盟合作備忘錄，建立策略合作關係，共盡社會公益責任，運用科學方法協助統一獅棒球隊於運動場上維持好的表現。此外，2015年即成立「運動醫學中西醫合療小組」，由骨科、復健科、中醫部、急診部、家醫科一起聯手提供全方位整合性最佳的醫療模式，共同守護棒球選手健康，以讓選手得到完善照顧。