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南台灣CT領頭羊　奇美醫院啟用1152切電腦斷層檢查新利器

▲「1152切面低劑量高階電腦斷層」具有檢查時間短、掃描快速、低輻射劑等諸多優勢，希望嘉惠更多南台灣的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「1152切面低劑量高階電腦斷層」具有檢查時間短、掃描快速、低輻射劑等諸多優勢，希望嘉惠更多南台灣的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著生活的緊張忙碌、飲食習慣及環境，讓心血管疾病、慢性呼吸道疾病等越來越普遍，在醫療發展與時俱進下，奇美醫學中心於南台灣率先引進「1152切面低劑量高階電腦斷層（CT）」，並於23日正式啟用，奇美醫院三院區也同步升級多項檢查裝備，希望嘉惠更多南台灣的民眾。

奇美醫學中心影像醫學部部長郭禹廷指出，「1152切面低劑量高階電腦斷層（CT）」是現階段醫療院所之極高規格，搭載全新3D相機技術，經由照相功能智能化判斷受檢者的身形（長度及厚度），透過AI精準對位，獲得合宜的檢查參數及最佳影像，大幅提升醫療精準度，醫療品質再提升。

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「1152切面低劑量高階電腦斷層（CT）」具有檢查時間短、掃描快速（全身掃描只需2秒）、低輻射劑量、減少對比劑（俗稱顯影劑）使用量、高解析度及降低影像假影等特性，讓微小病灶無所遁形，進而獲得更正確的診療成效。

▲「1152切面低劑量高階電腦斷層」具有檢查時間短、掃描快速、低輻射劑等諸多優勢，希望嘉惠更多南台灣的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

院長邱仲慶說明指出，奇美醫學中心耗資近億建置「1152切面低劑量高階電腦斷層」，主要目的是可提升醫師在臨床上的影像判斷效率及精準度，及早介入病人治療規劃，更是冠狀動脈血管檢查利器，最多可減少約80％輻射量、降低約50％對比劑使用量，做到超低劑量檢查；由於「1152切面低劑量高階電腦斷層」的優異造影與敏感度，非常適合用於早期肺癌篩檢，也能造福更多需要檢查的民眾，以達到奇美醫院宗旨：提供安全、優質的醫療照護，成為民眾最信賴的照護醫療體系之願景。

郭禹廷部長說，「1152切面低劑量高階電腦斷層」具有極速（雙球管設計，掃描一圈僅0.25秒）及寬覆蓋技術（每秒74公分），像是肺部檢查掃描僅半秒鐘、心臟掃描最快只需0.2秒，尤其在低劑量肺癌篩檢，更可以將平均輻射劑量，從過去的1至1.5毫西弗(mSv)，大幅降至0.2毫西弗上下。對於無法配合閉氣受檢者，也可獲得較清晰的診斷影像。

郭禹廷部長指出，以往民眾對傳統的心臟血管電腦斷層（CT）的輻射有所顧忌，對於心律不整或心博過速的病人來說檢查相對繁瑣，「1152切面低劑量高階電腦斷層（CT）」比傳統的256切面高階電腦斷層，有更短的暫態解析度（約66毫秒），可以比喻為相機有更快的快門速度，在心臟血管影像的應用，足以在快速跳動中的心臟，更容易取得清晰的診斷影像。

影像醫學部胸腔及乳房影像醫學科主任陳勁宇亦指出，「1152切面低劑量高階電腦斷層（CT）」在心臟血管掃描時，有很大的機會，可以不再使用藥物來降低心率，針對心率穩定且較慢的受檢者，更可以使用超低輻射劑量的瞬間取像（turbo flash）技術，將心臟血管影像的輻射劑量，大幅降低到類似傳統的低劑量肺掃描的等級，介於1至1.5毫西弗（mSv）之間。此外，可將最新的雙能量電腦斷層技術，應用在跳動中的心臟。因此除了心血管成像以外，它更能分析靜態的心肌血流灌注狀態，可以有效評估心肌缺血的實際情況，作為積極治療與否的參考，或者作為治療後的效果評估。

▲「1152切面低劑量高階電腦斷層」具有檢查時間短、掃描快速、低輻射劑等諸多優勢，希望嘉惠更多南台灣的民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

院長邱仲慶強調，除了奇美醫學中心引進「1152切面低劑量高階電腦斷層（CT）」外，柳營奇美醫院也於2021年11月引進「新型磁振造影掃描儀」，利用全新的奈米運算及高階影像技術，提升影像精準度，可檢測肝臟脂肪程度，提供精準定量外，也不需施打對比劑，就可完成血管及腦中風篩檢；柳營奇美醫院及佳里奇美醫院也於2021年11月引進「動態800切面之雙能黃金能譜電腦斷層」，讓醫療照護團隊結合運用，提升醫療品質與奇美醫學中心並駕齊驅。

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