游泳回家後慘死！男童在河裡感染「恐怖噬腦蟲」　鼻子吸入奪命

▲內布拉斯加州東部的埃爾克霍恩河（Elkhorn River）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國內布拉斯加州一名男童與家人前往河邊戲水游泳，平安回家後卻不幸死亡，竟是因為在河中感染了食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。這種單細胞生物通常生活在溫暖淡水，例如湖、河及池塘，透過鼻腔進入人體後，會往腦部移動，把人腦當成食物來源。

道格拉斯郡公衛官員休斯（Lindsay Huse）18日證實，男童在埃爾克霍恩河（Elkhorn River）游泳，因此感染原發性阿米巴腦膜腦炎（PAM），並且不治身亡。這是該州史上第一起食腦變形蟲案例，也是美國中西部今年夏天的第2起案例。

休斯指出，該州近期的乾旱及高溫環境，使得這種生物更容易在河裡繁殖生長，但當局不會封鎖河流，因為人們應該意識到風險的存在，也建議人們在河裡游泳時，最好戴上鼻子的塞具。

▲食腦變形蟲「福氏內格里蟲」（Naegleria Fowleri）。（圖／翻攝美國疾病管制與預防中心）

《紐約時報》引述美國疾病管制與預防中心（CDC）資料報導，食腦變形蟲的感染非常罕見，2012-2021年全美僅通報31例。不過，感染患者幾乎都會死亡，1962-2017年通報的143例之中僅4人存活，超過一半發生在氣候溫暖、水上活動盛行的德州及佛州。

流行病學家多納休博士（Dr. Matthew Donahue）也指出，儘管大多數食腦變形蟲感染都發生在南方，但最近的病例出現在更北邊的地帶，「限制淡水進入鼻腔，是降低感染風險最好的方法。」

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