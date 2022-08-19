日男凍精後變性女！　生女兒卻被認定「非親子關係」

▲法院認為，次女是在當事人變性後出生，因此沒有法律可以認定兩人存在親子關係。（圖／示意圖，PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本一名男性凍精後與女伴生下長女，隨後便變性為女生，並再度與女伴生下1名女兒，然而事後當事人卻被認定與2名女兒無親子關係，因此訴請法院承認其關係。但由於次女出生時，他已經變更性別為女性，因此高等法院仍判定「她」與次女無親子關係。

根據《日本放送協會》報導，該名40多歲的上班族曾提前冷凍精子，並讓女性伴侶生下2名女兒，然而事後因為她已經變更性別為女性，因此不被法律承認是女兒們的父親或是母親。雖然她曾經向地方政府提出認領孩子的申請，但卻遲遲未被受理，因此訴請法律承認親子關係。

▲懷孕產下女兒的女性伴侶則被認定為2名女兒的生母。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



在一審判決中，法官認為，「當事人已經將性別變更為女性，因此無法成為法律上的父親，而孩子也並非她懷孕生下，因此也無法成為法律上的母親。」並在判決中認定長女與次女皆與她無親子關係，駁回當事人的提訴。

當事人不滿並上訴，而東京高等法院19日則推翻一審判決認定，由於長女是在當事人變性前出生，因此仍具有親子關係。但是由於次女是出生在變性後，因此依舊無法認定兩者的親子關係。

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