日本擬放棄統計全國病例！確診飆不停　改採「定點監測」

▲日本政府擬改採定點監測方式統計新冠確診數。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本第7波疫情持續蔓延，18日新增25.5萬例確診，再創新高。隨著確診數不斷飆升，厚生勞動省也考慮要以「定點監測」的方式取代掌握全部的感染人數，目前已經和國立傳染病研究所進行探討，協商如何實施。日本現行的確診個案通報需要透過醫師診斷，但由於醫療資源緊繃，目前的方法勢必會對醫療機構與保健所造成負擔，因此才會使用定點監測。

根據《共同社》報導，厚生勞動大臣加藤勝信18日表示，日前剛迎來3年來首次沒有行動限制的盂蘭盆節，考慮到返鄉期間人群接觸，接下來恐會出現新一波高峰。日本18日新增25.5萬例確診，再度創下疫情爆發以來的新高，然而不斷上漲的確診數也嚴重影響到第一線醫護人員。

除了醫療資源緊迫，許多病患等不到醫院接收外，現行的病例統計基於醫師的診斷報告，因此大量新增的確診患者也對醫療機構與保健所產生負擔。為此，日本當局有意將目前掌握全國確診人數的統計方式改為定點監測。

定點監測主要用於流感、傳染性腸胃炎等感染人數較多且無須掌握全部人數的疾病，可以藉此監測疾病的發展情況。例如厚生勞動省每週都會針對全國5000間特定的醫療機構進行統計，調查季節性感冒的患者數。這樣的方法能大幅降低第一線人員的負擔，也能一定程度掌握疫情發展。

另一方面，有部分人士則認為，由於今後病毒仍然可能發生變異，因此對於定點監測提出謹慎意見。厚生勞動省與國立傳染病研究所已經開始就如何採用定點監測進行討論。

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