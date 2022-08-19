三星洗衣機爆炸頻傳！他洗床單時「上蓋玻璃炸碎」　雙腿割傷送醫

▲南韓三星洗衣機傳出運轉時上蓋玻璃爆炸碎裂的事故。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓三星電子所生產的滾筒洗衣機近來「爆炸事故」頻傳！韓國消費者院指出，最近南韓仁川、首爾等地的消費者洗衣服或床單，在洗衣機運轉過程中突然傳出巨響，玻璃材質的上蓋「砰」一聲爆炸，其中還有名消費者的腿部慘遭玻璃碎片割傷，對此業者昨（18）日發表聲明道歉。

根據韓媒《KBS News》於今年7月的報導，一名居住在仁川市的龍姓消費者於該月11日中午用三星電子洗衣機2020年機型清洗夏季床單，她在開啟自動運轉模式後去做其他事，突然間洗衣機傳出「ㄎㄨㄤ」聲巨響，洗衣機上蓋玻璃破裂飛濺2公尺外，碎片四散一地，就連地板都容易看到玻璃刮痕。

《韓聯社》也指出，一名同樣居住在仁川市江華島的民眾，他開啟購買不到半年的三星洗衣機清洗衣物，豈料洗衣機上蓋玻璃在運轉過程中突然「砰」一響爆炸碎裂，導致該名民眾雙腿受傷，前往醫院治療。

韓媒《YTN》則透過報導表示，首爾市蘆原區孔陵洞一名民眾，當購買不到4個月的三星洗衣機在運轉時，也同樣出現「砰」聲巨響，上蓋玻璃碎成一地。

對此，南韓三星電子18日正式發表聲明稿道歉，表示將為消費者無償更換事發洗衣機機型的上蓋，「最近滾筒式洗衣機部份機型，因上蓋強化玻璃施工不良，導致傳出各種事故。我司將以購買類似機種的消費者為對象實施檢查，透過三星電子服務系統，提供無償更換上蓋的服務。造成消費者的麻煩，在此感到相當抱歉。」

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