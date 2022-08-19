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美軍「雷根號」沒來台海！返回日本橫須賀港　最新路徑圖曝光

▲▼ 美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

▲美軍航空母艦雷根號並未通過台灣海峽。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著台海緊張情勢升溫，美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）動向也受到關注。最新消息指出，雷根號已返回日本橫須賀母港，並未穿越台灣海峽，而智庫「南海戰略態勢感知計劃」稍早也公布雷根號7月30日至8月19日的最新路徑圖。

▲▼ 智庫「南海戰略態勢感知計劃」公布雷根號7月30日至8月19日的最新路徑圖。（圖／翻攝自推特）

▲「南海戰略態勢感知計劃」公布雷根號7月30日至8月19日的最新路徑圖。（圖／翻攝自推特）

Nikkei Asia報導，美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大量共軍、美軍出現在台灣周邊海域。不過美國海軍已於18日通報日本外務省，雷根號將駛入母港橫須賀海軍基地，而外務省在收到消息後，向橫須賀市轉達此事。

關注日本周邊機艦動態的推特帳號「Tokyo Radar」指出，依日本東京灣船舶交通服務中心的公開航行資訊，雷根號訂於19日上午7時10分（台灣19日上午6時10分）進入浦賀水道，返回橫須賀基地。

另外，南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）19日也公布雷根號7月30日至8月19日的路徑圖，證實雷根號已於19日上午返回橫須賀基地，結束此次3個多月的部署。SCSPI分析，在雷根號部署與活動基本情況進行追蹤研判後發現，「雷根號航母打擊群的任務曾多次變更，軌跡極其曲折複雜」。

Nikkei Asia指出，隨著雷根號返回母港，美中海上對峙也即將結束，且雷根號並沒有通過台灣海峽。美方表示，雷根號是美國海軍唯一一艘前沿部署的航母，將進行維護。

▼雷根號是美國海軍唯一一艘前沿部署的航母。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

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