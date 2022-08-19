安倍國葬官大玩「10P雜交趴」！爽貼全裸AV女優　輪流壞壞

▲森昌文被爆多年前大開雜交趴。（圖／首相官邸、免費圖庫PEXELS）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄10日改組內閣，內閣名單成為焦點。其中擔任內閣總理大臣輔佐官的森昌文多年前的醜聞再度浮上檯面。現年63歲的森昌文在2007年擔任國土交通省官員時，曾經被拍到和多名AV女優、酒店小姐大開雜交趴，他當時否認參加亂交趴，聲稱只是普通聚會，並說參加女性裸體可能只是她們「覺得太熱了」，說詞十分荒謬。

根據POST SEVEN報導，森昌文畢業於東京大學工學部，1981年進入建設省（現國土交通省）。在職期間曾任道路局高速道路課長、大臣官房技術審議官以及道路局長，隨後在2018年被拔擢為事務次官。2022年1月被首相岸田文雄任命為首相輔佐官，並在8月改組內閣時獲得延任。

儘管森昌文並非新內閣成員，但是由於他日前被任命為前首相安倍晉三國葬儀式執行幹事會的首席幹事，因此意外引起外界關注。有媒體就發現，森昌文15年前曾經跟其他男性參議員找上多名AV女優、酒店小姐，一起大開10P雜交趴，只因當時他還只是國土交通省的官員，因此並未引發太多討論，焦點多集中於參議員身上。

根據《週刊POST》2007年報導，當時還是參議員的大仁田厚在自家的高級公寓舉辦了雜交趴，包含大仁田和其餘2名匿名的國土交通省官員在內，共有3名男性，其中1人正是森昌文。他們找來多名AV女優、19歲酒店小姐等共7名女性參加派對。

根據當時參加雜交趴的女性指出，一開始的氣氛像是在聯誼，但當其中3名女性先返家後，整個聚會的氛圍就變得越來越奇怪。大仁田先是告訴其中1名AV女優，「可以盡情使用我的房間，讓這2個人（指森昌文與另一名官員）爽一下吧」。」

隨後森昌文和另一名男性便分別與不同女性跑到個別房間，直到數十分鐘後才回到客廳。隨後還有一名AV女優在大家面前全裸大跳肚皮舞，而3名男性則是轉頭對其他酒店小姐大喊，「脫掉！脫掉！脫掉！」要對方也一起脫光衣服。

對此，森昌文則表示，報導全是假的，當天的聚會並不是這麼淫亂的氛圍。而被問到為何要女性脫衣服，森昌文竟稱，「我打個比方，如果很熱的話，不是會脫個外套嗎，至於為何她們脫衣服，這好像不是我應該解釋的。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》