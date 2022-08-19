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第六屆《全球華文永續報導獎》入圍名單揭曉　世新學生入圍5大類

▲▼丹大林道。（圖／原住民族委員會原住民族文化發展中心）

▲ 丹大林道。（圖／原住民族委員會原住民族文化發展中心）

生活中心／台北報導

第六屆《全球華文永續報導獎》，以「生態文明」、「永續發展SDGs」為主題範圍，向全球新聞人徵求華文報導作品，今年(2022年)在各界優質新聞媒體人才踴躍報名下，總計有845件作品參賽、128件作品入圍，雙雙創下歷年新高，競爭相當激烈！平面、短片、長片、融媒體、音頻等5大類皆有世新學生入圍，世新可算是今年的大贏家。

2022年已經過半，在新冠疫情延燒全球確診人數屢創新高，加上極端天氣影響，經歷多災多難的上半年，許多學校、媒體因為疫情停課、隔離等困境，讓採訪工作變得更加艱難，但在這樣辛苦的狀況下，第六屆《全球華文永續報導獎》投稿作品件數達到共有845件，經過27位評審的審查，挑選出128件優秀的入圍作品，顯示本屆作品的質與量雙雙創新高紀錄！

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今年有50家媒體與機構、40所學校踴躍投稿參加第六屆《全球華文永續報導獎》，除了台灣的新聞人才，也吸引來自馬來西亞、香港、中國大陸的海外媒體與學生團隊跨海投稿。過去五屆常有來台就讀的陸生入圍，並且多次奪得獎項，而今年首見來自大陸校園的學生作品入圍。另外國、高中生的投稿件數年年增長，今年收到10件高中生採訪製作的作品，就有4件作品入圍！可見青少年不但能回應永續議題，更有足夠的能力整合跨校園人才、作出優質報導。

▲▼台中風力發電,高美溼地,風電,風機葉片,陸域風機,台電,再生能源,台中港區,備用葉片。（圖／記者陳詩璧攝）

▲ 台中風力發電。（圖／記者陳詩璧攝）

學生組作品，議題選擇多元，不論是永續生態的丹大林道、淡蘭古道、高美溼地議題，或是移台港人的關卡、循環經濟，都能挖出新角度。參賽作品的挖掘議題能力、採訪深度、製作水準，都讓評審們大為驚艷。尤其是融媒體類組表現突出，學生作品每年都進步神速，身為「數位原住民」的大學生比起在專業媒體人的融媒體作品已經可以並駕齊驅，學生數位敘事的技巧越來越成熟，善用數據資料視覺化、參與式的互動程式，結合獨特風格的視覺設計，讓閱聽者深受吸引，產生共鳴，在評選時導致評審們面臨「選擇困難」。

隨著氣候變遷與暖化加劇，專業組作品在能源議題上，梳理碳權、碳關稅、穩綠電、風電等重要議題，有問題、有科普，發揮媒體監督力量，盼能促成更多社會對話。另外，在病毒之下瀕臨嚴峻考驗的永續城市，也聚焦在大疫之下長照、移工問題、城鄉醫療差距問題，以及疫情下視訊上課出現的難題，在生活型態改變下發掘出被忽視的故事。探討法規命令、造訪各個領域的專家學者等，以「建設性新聞學」的方法來報導。

即日起歡迎網友、粉絲至「全球華文永續報導獎」官方網站( https://www.newsaward.org/vote )參與人氣投票活動，並上「全球華文永續報導獎FB粉絲團」，完成活動步驟，就有機會抽到首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro！一機在手，打破虛實界線的「元宇宙」而生，串起2D及3D世界，提供虛擬沉浸式體驗，讓你享受虛擬世界精彩娛樂。

2022年第六屆《全球華文永續報導獎》，參賽作品議題兼顧深度與多元，從基本的生態問題、氣候變遷，到能源轉型、糧食危機，更延伸到文化傳承和人權等議題，希望號召全球華文媒體人與學子們，一起用建設性新聞學的方法架構，來報導永續發展的議題。究竟第六屆《全球華文永續報導獎》有哪些作品，能擊敗眾家好手獲得獎項殊榮，都將於10月2日舉行的頒獎典禮揭曉。

※第六屆《全球華文永續報導獎》入圍名單如下： https://source.newsaward.org/2022/2022_aeward_list.pdf

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