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「您好 我世新來的」登場　美國 7／2起全球播送

圖1: 主持人彭安萁希望藉由訪談，聽見受訪者內心最柔軟的聲音。（圖／世新大學提供）

▲ 主持人彭安萁希望藉由訪談，聽見受訪者內心最柔軟的聲音。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

經過一年多鍥而不捨的努力，「世新廣播電臺」與南加州廣播界獨佔鰲頭的「AM1300電臺」達成合作，由世新電臺學生彭安萁所企製的「您好 我世新來的」廣播節目未來將在兩邊進行合作播出。7/2（六）起每週六將於AM1300電臺的19:00-20:00放送，在世新廣播電臺則是於每週四下午15:05-16:00播出，可以在世新廣播電臺官網及APP上收聽。

今年三月中旬在南加州世新大學校友會理事長于惠民款待歡迎成嘉玲榮譽董事長訪美宴席上，任職於AM1300電臺的黃盼盼校友虛心請教成嘉玲榮譽董事長台美兩地電台合作交流可行性。成嘉玲榮譽董事長親切的指引牽線，與母校有關部門直接溝通聯繫，最終促成本次合作。

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「您好 我世新來的」節目將以訪談形式進行，邀請到各界知名人士進行深度訪問，主持人彭安萁也希望藉由精心規劃的訪談內容，讓聽眾朋友們聽見這些受訪者內心最柔軟的聲音，也傾聽他們的人生體悟、看見他們或許鮮為人知的感性的一面。

圖2:世新大學廣電系廣播組為全國唯一系組，也是業界最愛的廣播人才培育基地。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廣電系廣播組為全國唯一系組，也是業界最愛的廣播人才培育基地。（圖／世新大學提供）

世新電臺走在許多校園實習電台的前端，於去（2021）年廣播節與業界9家電臺及3家Podcast平台共12家業者產學合作，共同孕育廣播與Podcast人才，

更在今年以「Knowledge Radio Podcast，AM729 FM88.1讓您 開機有益、上網更得益」的全新定位，凸顯世新電臺早已與Podcast產業接軌的特色，更在學產合作上跨越太平洋，將溫暖的聲音傳遞到世界的另一端，讓更多人感受到聲音與故事所能帶給大家的力量，期望每位聽到節目的聽眾朋友都能一起參與到這趟感動人心的聲音之旅。

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