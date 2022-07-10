法律跨界傳播！世新法律系致力培育全方位跨域人才

▲實習法庭由法律系大四學生發想劇本形成實際案例，藉由編劇及演出，模擬在法庭的重要程序。（圖／世新公共事務室）



生活中心／綜合報導

世新大學培育出無數法律人才！世新法律學系不僅擁有一流師資陣容，聘請多名法官、檢察官及律師兼課，傳授學生第一手實務經驗與法學知識，系上更積極開設校外實習課程，提供學生前往律師事務所實習，快速累積實務經驗。校內豐富的傳播資源及頂尖設備，讓法律成功跨界傳播，打造全方位跨域人才。

向來重視推廣國民生活法律素養的世新大學，從110學年起，首創「法律與數位生活」特色講堂，做為全校大一學生的必修課程，講堂由法律學系負責規劃，每週邀請法學領域具實務經驗的法官、檢察官、律師、與智慧財產法等專家，帶領學生從生活汲取一般法律知識及智慧財產領域的新知，讓法律貫穿各學門。

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▲高雄地方法院檢察署檢察官的曾財和，為世新大學法律系校友。（圖／世新公共事務室）



為了讓學生提前贏在起跑點，世新法律系除了有提供學生實習演練情境的實習法庭，也開設多堂校外實習，讓大四學生提早與社會接軌，將法律知識與實務結合。曾在衡律法律事務所實習的法律系學生莊邐馨分享，實習過程中常聽到律師分析案件，也因須到法院遞送訴狀得到旁聽機會，讓她大開眼界：「這是很難得的機會，也是很特別的經驗。」另一名實習學生周育瑄則說，到律師事務所實習大幅提升經驗值，不僅能實地跟隨律師開庭見習，也學到許多看卷宗及蒐證的技巧，讓她深入了解業界運作模式，同時增廣見聞、拓展人脈。

多年來，世新法律系扎實的訓練及頂尖師資，造就出無數法律人才，在社會上擔任法官、檢察官，書記官及律師等。畢業於世新大學法律系的曾財和，現任台灣橋頭地方檢察署檢察官，從世新畢業後即報考公職，陸續參加書記官、地政士、高考律師、高考法制等國家考試，最終順利考取司法官，「我在世新學到了獨立思辨的能力。」曾財和認為世新所學，培養自己出社會後，仍不斷吸取新知的習慣。他也肯定世新法學院超前部署，積極培育跨領域及跨產業的法律專業人才，有助學生因應社會脈動、跟進世界潮流。

▲前法務部政務次長林輝煌作育英才於數，現於世新大學法律系擔任客座教授。（圖／世新公共事務室）



世新大學法律學院院長林恒志表示，世新法律系擁有豐富傳播資源及頂尖設備，讓學生除了法律外，也能吸收許多傳播知識，在科技溝通的時代比起他校法律系學生更具競爭力，且系上師資陣容堅強，專任老師有留學德國、美國、英國、日本、甚至義大利者，可奠定學生與世界齊步的基礎理論外，也聘請了包括法務部前政務次長林輝煌、台灣士林地方法院法官兼庭長蔡志宏、台灣高等法院法官紀凱峰及多名現職律師等，提供學生最專業最貼近台灣司法實務的訓練。他強調，「世新培育的法律專業人才，不僅有深厚法學基礎、獨立思辯的能力，更致力熱情推廣、深耕國家法治素養。」

▲世新大學從110學年起，首創「法律與數位生活」特色講堂，做為全校大一學生的必修課程（右為世新大學法學院院長林恒志）。（圖／世新公共事務室）