世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

▲世新大學新任校長由陳清河接任。（圖／世新大學）



生活中心／台北報導

世新大學將於8月1日舉辦「世新大學卸任、新任校長交接典禮」儀式，第十任校長陳清河正式上任，典禮將由世新大學董事長周成虎親自監交，近400名公部門、媒體主管與產學企業代表出席見證。陳清河強調，基於大學經營環境日加艱困，個人接續治理學校之重責大任，將依循董事會與前任校長吳永乾已奠立的優質基礎，提出五大治校理念，盼鞏固世新永續經營。

校長陳清河投入教育界逾40年，曾擔任臺灣電視公司董事長兼總經理、廣播電視事業發展基金執行長等職務、科技部臺灣科普傳播事業發展計畫辦公室主持人。2009年起，於世新大學陸續擔任新聞傳播學院院長、教務長、研發長、世新廣播電台台長，以及傳播產業研究中心、科學傳播研究與發展中心、媒體識讀教學研究中心主任，除多次獲得行政績優、產學傑出等獎勵，同時對於傳播產業仍持續有卓越貢獻，並長期投入通訊傳播產業政策與趨勢的相關研究，對教育界及傳播界貢獻不遺餘力，深受各界肯定。

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身為校友的陳清河，於母校服務13年，深刻瞭解身為傳播教育龍頭的世新大學，肩負培育跨界人才之使命。他強調，在面對高校日益競爭的環境中，未來世新仍將維繫「理論與實務並重」的優良傳統，並落實到新聞傳播學院外的各個學門，同時提升師資結構、建構札實教學環境，以強化學生畢業時的職場競爭力。另外也將加強跨學門及積極爭取更多公私部門的研究資源，並鼓勵教師組成專案團隊，培力學術能量獎助創作發表能量。

「少子化問題讓各校在招生上都面臨嚴峻挑戰，但本校不想抱怨外在環境的改變，將從校內設備、跨域課程逐一調整，做出差異化。」陳清河指出，上任後將致力打造「別人沒有、只有我們有」的教學特色，積極贏得學生與家長認同。誠如去年年底世新大規模啟用與好萊塢最新技術同步、全亞洲第一座占地470坪的LVS智能攝製基地，透過最新智能攝影技術提供課程與產業鏈結，強化學生理論與實務結合的能力，不斷讓學校品牌口碑持續加分。

隨著媒體朝向數位化發展，陳清河認為世新大學之特色，除了新聞傳播學院外，也應將人文社會學院、管理學院及法律學院密切與新媒體特色結合，讓教學與研究皆更貼近智能社會的需求，未來將秉持「凡努力走過，雖然收穫也許會遲到，但不會缺席」心境的堅持，積極督促校內課程改造後之績效。他期盼未來世新大學在「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色下，建構逐夢與築夢的教學環境、營造優質化研究與實踐能量，持續帶動校內多元特色發展，以創新教學模式貼合產業求新求變趨勢，為傳播教育創立新典範。