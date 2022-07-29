　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

▲▼世新大學校長陳清河接任。（圖／世新大學）

▲世新大學新任校長由陳清河接任。（圖／世新大學）

生活中心／台北報導

世新大學將於8月1日舉辦「世新大學卸任、新任校長交接典禮」儀式，第十任校長陳清河正式上任，典禮將由世新大學董事長周成虎親自監交，近400名公部門、媒體主管與產學企業代表出席見證。陳清河強調，基於大學經營環境日加艱困，個人接續治理學校之重責大任，將依循董事會與前任校長吳永乾已奠立的優質基礎，提出五大治校理念，盼鞏固世新永續經營。

校長陳清河投入教育界逾40年，曾擔任臺灣電視公司董事長兼總經理、廣播電視事業發展基金執行長等職務、科技部臺灣科普傳播事業發展計畫辦公室主持人。2009年起，於世新大學陸續擔任新聞傳播學院院長、教務長、研發長、世新廣播電台台長，以及傳播產業研究中心、科學傳播研究與發展中心、媒體識讀教學研究中心主任，除多次獲得行政績優、產學傑出等獎勵，同時對於傳播產業仍持續有卓越貢獻，並長期投入通訊傳播產業政策與趨勢的相關研究，對教育界及傳播界貢獻不遺餘力，深受各界肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

身為校友的陳清河，於母校服務13年，深刻瞭解身為傳播教育龍頭的世新大學，肩負培育跨界人才之使命。他強調，在面對高校日益競爭的環境中，未來世新仍將維繫「理論與實務並重」的優良傳統，並落實到新聞傳播學院外的各個學門，同時提升師資結構、建構札實教學環境，以強化學生畢業時的職場競爭力。另外也將加強跨學門及積極爭取更多公私部門的研究資源，並鼓勵教師組成專案團隊，培力學術能量獎助創作發表能量。

「少子化問題讓各校在招生上都面臨嚴峻挑戰，但本校不想抱怨外在環境的改變，將從校內設備、跨域課程逐一調整，做出差異化。」陳清河指出，上任後將致力打造「別人沒有、只有我們有」的教學特色，積極贏得學生與家長認同。誠如去年年底世新大規模啟用與好萊塢最新技術同步、全亞洲第一座占地470坪的LVS智能攝製基地，透過最新智能攝影技術提供課程與產業鏈結，強化學生理論與實務結合的能力，不斷讓學校品牌口碑持續加分。

隨著媒體朝向數位化發展，陳清河認為世新大學之特色，除了新聞傳播學院外，也應將人文社會學院、管理學院及法律學院密切與新媒體特色結合，讓教學與研究皆更貼近智能社會的需求，未來將秉持「凡努力走過，雖然收穫也許會遲到，但不會缺席」心境的堅持，積極督促校內課程改造後之績效。他期盼未來世新大學在「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」的辦學特色下，建構逐夢與築夢的教學環境、營造優質化研究與實踐能量，持續帶動校內多元特色發展，以創新教學模式貼合產業求新求變趨勢，為傳播教育創立新典範。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
快訊／拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘
官邸會中林智堅坦言接受「換堅」？　民進黨說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

30歲新手揹工「沒路條」喪命？網曝保命方法：別回到媽寶年代

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

搶開箱／少女心噴發！星級飯店「三麗鷗主題房」　絕對拍到失心瘋

台鐵工會不滿公司化子法協商敷衍要罷工　「贏不了也不讓你好過」

摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

石斑魚議題融入雙語教學　用雙語學習Grouper fish

懷孕女找上門「要求負責」　兒子驚前女友成老爸小三！

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

您的黑柴已登出！奴才逗汪玩　闔嘴3次秒切換「睡眠模式」XD

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

薔薔「素顏+濕髮」牽栗子進攝影棚　驚喊「穿錯鞋」..小S看傻：放棄人生？

粗心哥柴油沒蓋緊一路灑　高溫引燃小貨車燒成火球

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

30歲新手揹工「沒路條」喪命？網曝保命方法：別回到媽寶年代

大甲地瓜球「Q彈2粒」是假的！超兇老闆娘認了：不會在乎別人眼光

快訊／5號颱風桑達生成！挾「水彈」雨灌台灣　路徑出爐往北修正

鷹流拉麵老闆「想撤出台灣」！推特怒吼：好想打員工　心寒原因曝光

搶開箱／少女心噴發！星級飯店「三麗鷗主題房」　絕對拍到失心瘋

台鐵工會不滿公司化子法協商敷衍要罷工　「贏不了也不讓你好過」

摩鐵神還原謎片場景！「捷運車廂」供情侶大戰　她羞喊：太嗨了

石斑魚議題融入雙語教學　用雙語學習Grouper fish

懷孕女找上門「要求負責」　兒子驚前女友成老爸小三！

大銀幕砸下「2舞者倒臥不起」！現場急救狀況曝光　經紀人顫抖上台道歉

22漫博／兩大超人氣攤位　海夢、式守同學立牌完售...粉絲狂掃蕾娜抱枕

女兒12歲生日願望竟「不是要禮物」　黃鐙輝不忍淚喊：爸爸會努力

咪妃懷孕9月拍孕婦寫真！　「神級禮服」美到翻…網刷好評：太仙

AKB48 Team TP首任隊長陳詩雅畢業出單曲　曝光接棒人選！

國際火線／八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

籃網全力推動交易　美媒：避免杜蘭特缺席訓練營

世新新任校長交接　陳清河正式上任提出「五大治校理念」

面對情緒風暴　我們最不該苛責自己

許光漢.77老大PK調飲料　林心如誠實評分忘代言...陶晶瑩急提醒

相關新聞

世新助弱勢學子　首創築夢翠谷助學金

世新助弱勢學子　首創築夢翠谷助學金

111學年起世新、實踐和中原調漲學雜費

111學年起世新、實踐和中原調漲學雜費

世新法律系致力培育全方位跨域人才

世新法律系致力培育全方位跨域人才

「您好 我世新來的」登場　美國 7/2起全球播送

「您好 我世新來的」登場　美國 7/2起全球播送

教長曝7月初核定3私大漲學雜費

教長曝7月初核定3私大漲學雜費

關鍵字：

世新

讀者迴響

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面