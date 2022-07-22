夢想推一把！世新首創築夢翠谷助學金　助弱勢學子安心圓夢

▲ 築夢翠谷助學措施改善了楊薇君的經濟與生活壓力，讓她的大學生活從黑白變成彩色。

文、圖／公共事務室

為協助經濟弱勢學生安心就學，世新大學首創「築夢翠谷助學措施」，提供大學部低收、中低收入戶學生四年學雜費全免，獲校友鼎力支持及熱烈迴響，至今已協助近萬名學生順利完成學業，更有許多懷抱夢想的學生因築夢翠谷助學金蛻變、成功圓夢。

世新大學首開國內先例，減輕弱勢學生生活負擔，包括低收、中低收入戶學生皆可於入學時提出證明，享有就學期間學雜費全免福利。不僅如此，學生還能同時申請每月8000元，每學年9個月的「生活助學金」，減輕學生經濟壓力，使其能在世新擇其所愛、築夢翠谷。

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目前就讀新聞學系的林昱汶，從國中就立下當記者的志向，考上傳播名校世新是她實現夢想的第一步，但自幼家中的經濟狀況不理想，即使平日打工幫母親分擔家計並維持升學，仍讓她的生活及求學路備感沉重，一度卻步。「直到申請築夢翠谷助學金後，我的生活開始有了改變，從此可以安心就學，課餘也不用趕著打工，轉將時間運用在自己的興趣及夢想上，包括加入新聞人報社與系排，這一切，全都歸功於築夢天使的捐助。」

▲ 林昱汶透露，築夢翠谷助學金讓她得以安心就學，課餘也不用趕著打工，轉將時間運用在自己的興趣及夢想上。

同樣因築夢翠谷助學措施受惠的數媒系學生楊薇君透露，「來自高雄的我，自幼家境並不寬裕。北上求學後，每月超過一萬元以上的沉重生活費與租屋費，讓我無法專注於課業上，必須靠打工才能維持日常開銷。」直到大二申請到助學金，瞬間改善了她的經濟與生活壓力，熱衷於平面設計的她，也開始積極參與學校及社團活動，讓大學生活從黑白變成彩色。

世新大學學務長賴正能指出，除了提供中低收入戶學生學雜費全免外，校內更設有多項獎學金，包括成績優異新生獎學金、舍我獎學金、學生急難救助金、原住民學生助學金等。不僅如此，學校更向各界與師長募款，成立「還願助學金」及「愛的饗宴」愛心餐券予弱勢學生，全面協助學生安心完成四年課業。