林佳龍樂觀預測新北選情「五五波」　承諾「當選做滿，落選歸零」

▲林佳龍上午赴汐止參香祈福。（圖／林佳龍競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選舉倒數99天就是投票日，民進黨新北市長參選人林佳龍19日赴汐止濟德宮參拜，並首次前進汐止中正市場拜票。他表示，當選就是做滿，落選就是歸零，他的民調與新北市長侯友宜持續拉近，「最後100天會是一場五五波的選戰」。

林佳龍持續勤跑陸戰行程，今天上午與民進黨立委賴品妤、前立委陳朝龍、在地議員周雅玲、張錦豪一同前往汐止濟德宮參拜，並首次前進汐止中正市場拜票，獲得民眾、攤商熱烈歡迎。

林佳龍接受媒體聯訪時，被問及侯友宜跨縣市輔選「全國趴趴走」，國民黨新北市議員卻要求林佳龍承諾選後不入閣，林回應說此語「邏輯不通」，他若當選市長一定做好4年、實現政見，參選人的標準都一樣，當選就是做滿、落選就是歸零。

另對於新北市區公所臉書粉絲專頁轉貼侯友宜文章，林佳龍表示，「上有所好，下必從之」，侯友宜接受提名時也說不設競總、不聘主委，但被發現用行政資源在動員，但透過行政體系綁樁是不公平的競爭，他期待端出政策牛肉做君子之爭。

針對雙方民調拉近，林佳龍則表示，從正式徵召提名前「28比」、提名後「37開」、現在是「46盤」，球是圓的，選舉只有開票時才知道結果，相信新北市民會選擇一個有國際觀、有都市計畫、能夠發展產業、能夠照顧年輕人，有活力和創意的市長。