怕當選縣長馬上入獄服刑　陳超明發表聲明...棄選苗栗縣長

▲陳超明７月６日貪汙判決有罪放風聲要參選縣長，今天宣布棄選。（圖／翻攝陳超明臉書）

記者蔡文淵／苗栗報導

陳超明立委涉貪污收賄罪一審判決有期徒刑7年8個月，7月6日判決剛出爐時放風聲要參選苗栗縣長，不過，根據地方制度法第78條，民選首長涉貪汙罪一審判決有罪就須停職，因此即便他當選也無法就職，所以，陳超明今天在臉書宣布，將不會參選年底的縣長選舉。

陳超明在聲明中首先向支持他參選縣長的鄉親說聲「抱歉！」，為了不讓手中的選票成為政治判決下的犧牲品，他沉痛決定「不參選」年底的縣長。因為根據地方制度法規定，就算他當選縣長，在宣誓就職的下一秒就馬上被停職，改由中央派人代理，浪費支持者的選票。

2005年吳俊立當選第十五屆台東縣縣長，因吳在台東縣議長任內涉小型工程款弊案被判刑，吳俊立當選就職後即告停職，當選滿一個月後請辭台東縣長乙職，後辦理縣長補選，就是按地方制度法第78條的規定處理，所以政壇上又稱「吳俊立」條款。

陳超明表示從政以來，縣議員、省議員、立委等選舉都是在家族無條件給予人力物力上的支持，才能一圓為苗栗、為鄉親服務的理念。為免再增加家族的負擔以及年邁母親的憂心，陳超明放棄此次縣長選舉。但仍會為苗栗努力，爭取未來在中央繼續為苗栗發聲的機會。

陳超明最後表示，會堅守立委的職責，在中央，監督政府新年度的預算，同時為苗栗爭取建設機會。另外官司上，他也會全力捍衛、辯證，來證明他自己從政以來的清白。做好立委的職責，並2024大選做準備。

▲▼陳超明７月６日貪汙判決有罪放風聲要參選縣長，今天宣布棄選。（圖／翻攝陳超明臉書）