陸協助台人脫困柬埔寨？　國台辦：即時聯繫中駐外使領館尋求幫助

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／視覺中國）

記者任以芳／綜合報導

近期發生台灣民眾遭誘騙赴柬埔寨工作被囚禁、毆打事件，大陸外交部昨指出將會維護港台同胞安全合法權益，已經積極查找解救相關人員。目前，外界十分關切，「大陸方面是否會提供協助?」對此，大陸國台辦馬曉光今（19）日正式回應，「在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。」

馬曉光指出，台灣同胞是中國公民，維護台灣同胞合法權益是我們的職責所在。長期以來，我們始終高度重視維護海外台灣同胞的安全和正當權益，從提供領事證件服務，到協助處理外國涉台民事糾紛及經濟、刑事案件，到遇重大緊急事件撤僑等，祖國都是他們的堅強後盾，為他們排憂解難。

他強調，「在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。」

另外，部分台灣民眾不滿政府處理態度消極，部分輿論甚至試圖轉移焦點給大陸。對此，馬曉光表示，民進黨當局對台灣民眾維護正當權益的呼聲態度消極，甚至企圖編造謊言、甩鍋大陸，充分暴露他們不把台灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上，凡事搞政治操作、煽動對立、欺騙民眾的一貫伎倆。

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

近期台灣和香港陸續爆出有人蛇集團仲介去東南亞高薪工作，實際上是從事詐騙，不服從的人甚至遭到囚禁毆打、變賣器官等惡劣對待，至今有許多人無法脫困。

針對港台人士打工受騙事件，大陸外交部發言人汪文斌昨18日也表示，「中國政府高度重視領事保護工作，全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益。」中國駐有關國家使領館正與駐在國政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員。